Medicii legiști din toată țara suspendă lucrul timp de două ore joi

Medicii legiști și personalul din institutele și serviciile de medicină legală din toată țara anunță că vor suspenda lucrul joi, între orele 10:00 și 12:00.

Legiștii reclamă „subfinanțarea cronică a institutelor și serviciilor de medicină legală” și vorbesc despre o „presiune de a livra rezultate impecabile, în termene tot mai scurte, în absența resurselor necesare” și în condițiile unei „scăderi marcante a veniturilor personalului”.

Protestul se desfășoară în incinta instituțiilor medico-legale. Pe toată durata acestuia, doar activitatea medico-legală ce reprezintă urgențe medico-judiciare va fi asigurată.

Medicii legiști susțin că „excluderea sistemului medico-legal din prioritățile bugetare, decidenții nu reduc cheltuieli administrative, ci blochează însuși sistemul de justiție”. „Medicina legală nu este o cheltuială administrativă marginală, ci o componentă esențială a probatoriului fără de care înfăptuirea justiției este imposibilă”, spun ei.

„Acest protest este un semnal de alarmă privind o realitate ignorată sistematic de decidenți: probațiunea medico-legală este indispensabilă actului de justiție. Fără expertiza medico-legală, anchetele penale stagnează, procesele se amână, iar drepturile cetățenilor – deopotrivă victime și acuzați – sunt grav afectate”, afirmă medicii legiști, într-un comunicat.

Medicii legiști sunt nemulțumiți atât de proiectul noii legi a salarizării, care a generat proteste de stradă și din partea sindicatelor din sănătate, cât și de o Ordonanță de Urgență adoptată în acest an, care le reglementează veniturile și despre care spun că aduce o „finanțarere și salarizare discriminatorie a institutelor de medicină legală, atât față de celelalte specialități medicale, cât și în cadrul rețelei”.

În ceea ce privește proiectul noii legi a salarizării, medicii legiști consideră că prevederile acesteia „nu reflectă specificul, riscurile, responsabilitățile, incompatibilitățile și caracterul indispensabil al activității medico-legale”.

Ei cer Parlamentului, Guvernului și Ministerului Sănătății „deschiderea unui dialog real, corectarea de urgență a prevederilor discriminatorii din OUG nr. 7/2026 și ale proiectului legii-cadru a salarizării și asigurarea unei finanțări care să permită rețelei medico-legale să își îndeplinească rolul constituțional în slujba justiției și a sistemului de sănătate”.

„Continuarea ignorării acestor probleme va însemna, inevitabil, o degradare a calității și a celerității actului de justiție – în detrimentul tuturor cetățenilor”, mai spun medicii legiști.