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Mașină a INML (Institutul Național de Medicină Legală) Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Actualitate

Medicii legiști din toată țara suspendă lucrul timp de două ore joi

Alina Neagu
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Medicii legiști și personalul din institutele și serviciile de medicină legală din toată țara anunță că vor suspenda lucrul joi, între orele 10:00 și 12:00.

Legiștii reclamă „subfinanțarea cronică a institutelor și serviciilor de medicină legală” și vorbesc despre o „presiune de a livra rezultate impecabile, în termene tot mai scurte, în absența resurselor necesare” și în condițiile unei „scăderi marcante a veniturilor personalului”.

Protestul se desfășoară în incinta instituțiilor medico-legale. Pe toată durata acestuia, doar activitatea medico-legală ce reprezintă urgențe medico-judiciare va fi asigurată.

Medicii legiști susțin că „excluderea sistemului medico-legal din prioritățile bugetare, decidenții nu reduc cheltuieli administrative, ci blochează însuși sistemul de justiție”. „Medicina legală nu este o cheltuială administrativă marginală, ci o componentă esențială a probatoriului fără de care înfăptuirea justiției este imposibilă”, spun ei.

„Acest protest este un semnal de alarmă privind o realitate ignorată sistematic de decidenți: probațiunea medico-legală este indispensabilă actului de justiție. Fără expertiza medico-legală, anchetele penale stagnează, procesele se amână, iar drepturile cetățenilor – deopotrivă victime și acuzați – sunt grav afectate”, afirmă medicii legiști, într-un comunicat.

Medicii legiști sunt nemulțumiți atât de proiectul noii legi a salarizării, care a generat proteste de stradă și din partea sindicatelor din sănătate, cât și de o Ordonanță de Urgență adoptată în acest an, care le reglementează veniturile și despre care spun că aduce o „finanțarere și salarizare discriminatorie a institutelor de medicină legală, atât față de celelalte specialități medicale, cât și în cadrul rețelei”.

În ceea ce privește proiectul noii legi a salarizării, medicii legiști consideră că prevederile acesteia „nu reflectă specificul, riscurile, responsabilitățile, incompatibilitățile și caracterul indispensabil al activității medico-legale”.

Ei cer Parlamentului, Guvernului și Ministerului Sănătății „deschiderea unui dialog real, corectarea de urgență a prevederilor discriminatorii din OUG nr. 7/2026 și ale proiectului legii-cadru a salarizării și asigurarea unei finanțări care să permită rețelei medico-legale să își îndeplinească rolul constituțional în slujba justiției și a sistemului de sănătate”.

„Continuarea ignorării acestor probleme va însemna, inevitabil, o degradare a calității și a celerității actului de justiție – în detrimentul tuturor cetățenilor”, mai spun medicii legiști.