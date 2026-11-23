Medicover aduce noi avantaje pentru companiile care aleg serviciile sale de medicină a muncii, prin campania „Bun venit în grija Medicover”. Inițiativa oferă angajaților acces la consultații și analize medicale cu reduceri de până la 50%, transformând un serviciu obligatoriu pentru angajatori într-o oportunitate de a susține sănătatea echipelor și dincolo de cerințele legislative.

Campania se adresează companiilor care încheie un nou contract eligibil de medicină a muncii cu Medicover, oferind angajaților beneficii medicale suplimentare. Concret, aceștia pot beneficia de o reducere de 50% la prima consultație medicală eligibilă, 30% la cea de-a doua și 20% la a treia consultație. Oferta este completată de o reducere de 10% la analizele medicale de laborator incluse în campanie, conform regulamentului oficial.

Prin această inițiativă, Medicover extinde avantajele unui parteneriat de medicină a muncii dincolo de evaluările medicale obligatorii, facilitând accesul la servicii de sănătate și o atenție sporită acordată prevenției. Pentru angajați, reducerile pot reprezenta un sprijin concret în gestionarea propriei sănătăți, în timp ce companiile au posibilitatea de a completa pachetul de beneficii oferit.

Campania completează serviciile de medicină a muncii oferite de Medicover, care includ evaluări medicale la angajare, controale periodice, supravegherea sănătății profesionale și soluții adaptate specificului fiecărei companii. Acestea sunt susținute de instrumente digitale pentru gestionarea activităților de medicină a muncii, precum platforma e-Member, dar și de posibilitatea organizării serviciilor medicale la sediul companiilor, în funcție de necesitățile acestora.

Astfel, colaborarea cu Medicover reunește două componente importante pentru angajatori: gestionarea eficientă a obligațiilor privind sănătatea ocupațională și accesul angajaților la beneficii medicale suplimentare.

Campania „Bun venit în grija Medicover” este valabilă până la 28 februarie 2027.

Mai multe informații despre campanie: https://programare.medicover.ro/medicina-muncii

Articol susținut de Medicover