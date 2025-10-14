MedLife lansează Longevity 100+, primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune

Programul inovativ Longevity 100+ poate marca începutul unei noi ere în sănătate, prin utilizarea testării genetice ca instrument de prevenție individualizată, adaptată nevoilor fiecărui pacient și orientată spre optimizarea stării de bine.

Un număr semnificativ, de peste 4.000 de angajați și clienți ai MedLife, BCR, WorldClass și Decathlon, precum și posibil din alte companii, se înscriu voluntar în program. Testarea este oferită gratuit de către MedLife, ca parte a unei inițiative menite să contribuie la realizarea primei hărți genetice a României, oferind astfel o bază științifică solidă statului român pentru elaborarea de politici publice și studii medicale viitoare. Proiectul va permite identificarea eventualelor diferențe regionale în ceea ce privește riscurile de îmbolnăvire și predispozițiile pentru anumite boli.

Cu o investiție graduală de peste 10 milioane de euro în tehnologie de secvențiere genetică de ultimă generație și în cercetare aplicată, MedLife devine principalul catalizator al acestei transformări, sprijinind tranziția de la medicina reactivă – în care pacientul ajunge la medic doar când boala se manifestă – la medicina preventivă și personalizată, axată pe diagnostic precoce și prevenție. MedLife finanțează acest studiu integral din surse proprii.

MedLife a achiziționat recent din SUA capacități avansate de stocare și procesare a datelor. Compania intenționează, treptat, să demonstreze valoarea corelării în timp real a istoricului medical al pacientului – rezultatele sale anterioare de laborator (biochimie, hematologie, imunologie), precum și investigațiile de imagistică medicală (RMN, CT) – cu riscurile individuale de îmbolnăvire identificate prin analiza genetică Low-Pass Whole Genome Sequencing.

România traversează o perioadă esențială de schimbare în domeniul sănătății. Presiunea tot mai mare asupra spitalelor, creșterea incidenței bolilor cronice, costurile ridicate ale tratamentelor și așteptările pacienților se suprapun peste evoluția rapidă a tehnologiilor de inteligență artificială și testare genetică. Aceste transformări creează premisele unei tranziții fundamentale: trecerea de la medicina reactivă, în care pacientul ajunge la medic doar atunci când boala se manifestă, la medicina preventivă și personalizată, centrată pe diagnostic precoce, prevenție și îmbunătățire a calitatății vieții. Este vorba despre o medicină a individului, care se adresează fiecărei persoane în parte, nu unor tipologii generale precum „bărbatul de 40 de ani” sau „femeia de 30 de ani”.

În acest context, MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, lansează Longevity 100+, primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune. Proiectul oferă acces gratuit la testare genetică avansată pentru 4.000 de persoane, angajați din MedLife, BCR, World Class și Decathlon. În funcție de numărul de voluntari, este posibil să fie adăugate și alte companii. Rezultatele programului vor constitui baza primului studiu amplu de cercetare privind particularitățile genetice ale populației active din România, cu scopul de a sprijini dezvoltarea medicinei personalizate și a politicilor de prevenție pe termen lung la nivel național. Proiectul este finanțat exclusiv de Grupul MedLife, din surse proprii.

Cei 4.000 de angajati vor beneficia de un pachet complet care cuprinde testare genetică și consiliere medicală personalizată. Fiecare persoană va face gratuit un test genetic avansat, realizat cu ajutorul tehnologiei de secvențiere genomică de ultimă generație: Low-Pass Whole Genome Sequencing (LP-WGS) pe platforma Illumina NovaSeq X Plus, recent achiziționată, în premieră națională, de MedLife.

După obținerea rezultatelor, fiecare participant va beneficia de consiliere cu un medic genetician, care va interpreta profilul genetic și îl va ghida cu recomandări concrete. În plus, participantul va avea acces la aplicația MedLife – unde va putea urmări rezultatele și recomandările, aplicația având rolul de a transforma datele genetice într-un plan personalizat de sănătate, adaptat profilului său. În fond, profilul genomic va fi sursa principală alături de informațiile clinice si comportamentale ale pacientului în vederea personalizării de către medicii specialiști a planului de măsuri și intervenții de sănătate pentru o prevenție cât mai optimă.

Aplicația va corela în timp real istoricul medical al fiecărui pacient – rezultatele anterioare de laborator (biochimie, hematologie, imunologie), precum și investigațiile imagistice (RMN, CT) – cu riscurile individuale de îmbolnăvire identificate prin analiza genomică Low-Pass Whole Genome Sequencing. În lunile următoare, proiectul va genera rezultate relevante, evidențiind beneficiile integrării datelor medicale istorice cu tehnologiile avansate de secvențiere genomică. În cadrul proiectului, MedLife a achiziționat recent din Statele Unite tehnologii cu o capacitate mare de procesare a datelor, pentru a putea analiza și corela în mod complex toate informațiile medicale ale pacienților, susținând astfel tranziția spre medicina preventivă și personalizată.

„Ne aflăm într-un moment de cotitură, cu o nevoie acută de transformare a modului în care privim sănătatea. Medicina se schimbă rapid, iar cei care nu contribuie la această transformare riscă să rămână în urmă. Inteligența artificială și tehnologiile medicale deschid oportunități noi, alte orizonturi, și MedLife va fi acolo. Ne asumăm rolul de motor al acestei schimbări în România și în regiune și, de ce nu, ne putem gândi chiar la impact global.

Longevity 100+ este un proiect unic, realizat exclusiv de MedLife cu ajutorul unei echipe de specialiști extraordinari. Practic, ne propunem să democratizăm testarea genetică, mutând accentul de la tratarea bolii după instalare, la identificarea riscurilor din timp. Vrem să arătăm că oricine, fie „Ioana”, fie „Răzvan”, își poate monitoriza sănătatea în mod personalizat, nu doar pe baza vârstei sau a grupului de risc. Ne dorim ca testarea genetică să fie accesibilă pe scară largă, oferind românilor șansa de a trăi mult și mai sănătos.

La începutul anului viitor, programul va fi extins cu inteligență artificială și cu integrarea datelor de laborator convențional și imagistică, și sperăm să fim parte din viitorul medicinei. Sunt extrem de mândru că, astăzi, o companie privată antreprenorială din România a ajuns la un asemenea nivel, că poate aduna o echipă de specialiști de talie înaltă și că poate privi atât de departe.”, a declarat Mihai Marcu, CEO & Președinte CA MedLife Group.

Inovație în prevenție

Longevity 100+ permite identificarea a peste 100 de predispoziții genetice, dintre care 75 sunt boli comune, plecând de la cele mai frecvente tipuri de cancere, la afecțiuni metabolice, cardiovasculare, neurologice, autoimune, gastrointestinale, renale sau oftalmologice. De asemenea, testarea genetică oferă informații despre caracteristici legate de stilul de viață, activitatea fizică, odihnă și sănătatea mintală. Concret, testul genetic MedLife îi va ajuta pe pacienți să înțeleagă mai bine de ce anume are nevoie corpul lor pentru o stare de bine. Dincolo de rezultate și date medicale, acest test vorbește despre echilibru între corp și minte, între ritmul vieții și nevoia de refacere, între energie și calm. Analizând modul în care organismul fiecărui pacient reacționează la alimentație, mișcare și odihnă, specialiștii MedLife îi vor putea ghida spre o stare de armonie durabilă – baza unei vieți active și sănătoase.

Echipa care va lucra în acest proiect reprezintă o premieră în România: nu mai puțin de 20 de specialiști cu expertiză de top se reunesc sub un singur acoperiș, într-o companie privată românească fondată de antreprenori acum 30 de ani. Coordonarea științifică este asigurată de Dumitru Jardan, biolog și doctor în științe, iar echipa include experți în genetică, bioinformatică și medicină preventivă.

„Este o schimbare de paradigmă în medicină. Noua testare genetică de la MedLife te poate ajuta să descoperi predispoziția la boli cronice precum sunt cele metabolice, digestive, cardiovasculare sau diverse tipuri de cancere. Din perspectiva stilului de viață, testul ajută la optimizarea capacității de efort și a proceselor de recuperare, arată predispoziția către obezitate și poate identifica eventuale intoleranțe sau deficiențe ale organismului. De asemenea, oferă informații despre cum factorii genetici influențează somnul, reacția la stres și eficiența metabolismului, oferind recomandări practice pentru un stil de viață sănătos și prevenirea bolilor pe termen lung.”, a declarat Dr. Dumitru Jardan, coordonator al Laboratorului de Biologie Moleculară MedLife.

Programul Longevity 100+ reflectă angajamentul MedLife pentru inovație, prevenție și protecția datelor personale, oferind fiecărui participant informații genetice valoroase într-un cadru sigur și confidențial.

„Confidențialitatea datelor participanților este prioritatea noastră. Rezultatele testelor Longevity 100+ sunt comunicate doar pacientului, în cadrul consultației cu medicul genetician, și nu pot fi accesate de angajatori, asiguratori sau alte terțe părți. Colaborăm cu Ipsos pentru a gestiona datele în mod responsabil și cu societatea de avocatură D&B David și Baias, corespondent PwC în România, pentru a ne asigura că toate informațiile sunt protejate și procesate conform celor mai înalte standarde legale și etice.”, a adăugat Mihai Marcu, CEO & Președinte CA MedLife Group.

Parteneriate strategice pentru o Românie mai sănătoasă

În această primă etapă, Longevity 100+ se desfășoară cu participarea angajaților din cele patru companii, care beneficiază gratuit de testele genetice puse la dispoziție de MedLife. Implicarea acestora reflectă interesul pentru prevenție și adoptarea unui stil de viață sănătos, precum și conștientizarea factorilor de risc genetici.

„Suntem onorați să fim parte din acest proiect unic, care marchează o premieră în România. Angajații noștri beneficiază de acces la tehnologii de ultimă generație și la expertiza MedLife – un privilegiu real și o oportunitate de a lua parte la un program cu adevărat inovator. ” – Andreea Voinea, Chief HR Officer BCR.

„Suntem încântați să facem parte din inițiativa Longevity 100+, care aduce o perspectivă nouă asupra modului în care putem avea grija de noi. Participarea echipei noastre la un program atât de inovator completează perfect misiunea noastră de a promova nu doar mișcarea, ci și sănătatea ca parte esențială a unui stil de viață echilibrat.” – Petru Nemțoi – Director HR, Decathlon Romania.

„De 25 de ani, World Class România susține mișcarea ca fundament al sănătății și al stării de bine. Credem în prevenție prin acțiune, prin educație și prin echilibru. Inițiativa lansată de MedLife duce această misiune mai departe, adăugând un nou nivel de precizie – pentru prima dată, prevenția se bazează pe date științifice personalizate. Ne bucurăm să putem oferi echipei și membrilor noștri acces la o astfel de inovație și la o perspectivă modernă asupra sănătății, care completează perfect filosofia noastră: să îi inspirăm pe oameni să fie mai activi, mai des și să aibă grijă de sănătatea lor în mod conștient și responsabil.” – Kent Orrgren, CEO World Class România.

Un nou standard pentru medicina românească

Prin Longevity 100+, MedLife nu doar că va oferi acces la testarea genetică de ultimă generație, ci va contribui și la crearea primei hărți genetice a României ce va include riscurile de îmbolnăvire ale populației, o resursă esențială pentru cercetare, politici de sănătate și prevenția bolilor pe termen lung.

Programul marchează începutul unei schimbări de paradigmă în medicina românească, axată pe prevenție, educație și responsabilitate, care va redefini standardele și comportamentele legate de sănătate în rândul populației.

Despre Grupul MedLife

MedLife a pornit acum aproape trei decenii, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.

Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare bază de clienţi corporate pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din țară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică și experimentată de management a fost capabilă să creeze și să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.

În perioada de pandemie, MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.

Compania continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale, în tehnologie și infrastructură. Creează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.

