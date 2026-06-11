Membru CSM, fost vicepreședinte, acuzații grave la adresa Consiliului după „rechizitoriul” făcut de instituție: „Afirmația că 3.580 de judecători susțin acest demers e o minciună”

Procurorul Claudiu Sandu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, reacționează dur după documentul întocmit de Secția de judecători a CSM, care acuză „o campanie de decredibilizare a justiției” și face o „listă neagră” cu politicieni, ONG-uri sau jurnaliști „vinovați”. El spune că a vorbit cu mai mulți magistrați, iar în adunările generale nu a fost pus în discuție un astfel de material, așa cum susține CSM.

CSM spune că decizia de „apărare a independenței justiției în fața unui atac fără precedent în istoria post-revoluționară” a fost luată după ce au fost consultați în adunările generale peste 3.500 de judecători.

HotNews a solicitat CSM un punct de vedere în legătură cu afirmațiile procurorului Claudiu Sandu, dar și ale altor magistrați, potrivit cărora Secția pentru judecători nu a consultat Adunările Generale ale judecătorilor în legătură cu materialul cuprins în hotărârea privind apărarea independenței, adoptată pe 9 iunie. „Nu am mandat la acest moment pentru declarații în plus față de comunicatele instituționale emise”, a spus purtătoarea de cuvânt a CSM, Daniela Stăncioi.

Claudiu Sandu: „Afirmația că 3.580 de judecători susțin acest demers este o minciună”

Procurorul CSM, care a apărut în documentarul Recorder „Justiție capturată”, unde a vorbit despre neregulile din sistemul judiciar, spune că este atipic pentru o instituție de talia Consiliului să întocmească un material de 76 de pagini în care să se implice direct în bătălia politică și să indice cu nume și prenume persoane care ar afecta independența judecătorilor.

„Trebuie menționat că acest demers, deși a fost efectuat prin implicarea activă a întregului aparat CSM, a fost ținut ascuns de procurorii membri ai acestui organ din motive lesne de înțeles. Atunci când vrei să dai vina pe procurori, nu poți să îi întrebi dacă sunt de acord.

O altă surpriză a fost afirmația că mai mult de 3.500 de judecători au fost de acord cu acest material și că sunt de acord ca Secția de judecători să le apere independența împotriva persoanelor despre care se spune că au afectat independența justiției. După discuții cu mai mulți colegi judecători am constatat că în dezbaterea adunărilor generale nu a fost pus în discuție un asemenea material, ci s-a discutat aplicat doar pe proiectul legii de salarizare.

Prin urmare, afirmația că 3580 de judecători susțin acest demers este o MINCIUNĂ”, a scris procurorul într-un mesaj postat joi pe Facebook.

„Prin întocmirea acestei liste negre Secția pentru judecători refuză dreptul la liberă exprimare”

El spune că „ceea ce este cel mai șocant e că Secția de judecători refuză să respecte standardul CEDO în privința libertății de exprimare”:

„Iar aici nu este vorba de libertatea de exprimare a magistratului, care este supus unor reguli mai stricte, ci de libertatea de exprimare a oricărui cetățean care constată că justiția penală nu reușește să tragă la răspundere penală corupții, hoții, traficanți de copii, evazioniștii; de fapt, puțini mai ajung să fie trași la răspundere penală.

Prin întocmirea acestei LISTE NEGRE, Secția pentru judecători refuză dreptul la liberă exprimare; dramatic este că afirmațiile de la televiziunile patronate de infractori, știrile publicate pe site-uri obscure sau narativele unor influenceri suveranisti nu afectează în vreun fel independența judecătorilor pentru simplul motiv că aceste afirmații convin Secției pentru judecători”.

„Adevărata problemă sunt dosarele care, deși au fost trimise în judecată rapid, au trenat în instanțe până la prescripție”

El mai spune că „este deosebit de periculoasă” și pleacă de la premise false acuzația CSM din documentul de peste 70 de pagini că procurorii sunt de vină pentru prescrierea dosarelor:

„Astfel, trebuie să admitem că au fost cazuri în care dosarele au fost trimise în judecată târziu, astfel că judecată nu se putea realiza într-un termen rezonabil. De asemenea, trebuie să admitem că au existat dosare surprinse în instanță de hotărârea CCR și care nu au mai putut fi judecată deoarece era împlinit termenul de prescripție.

Dar adevărata problemă sunt dosarele care, deși au fost trimise în judecată rapid, au trenat ani de zile pe rolul diferitelor instanțe până la prescripție. Problema este că, deși în multe cazuri era vorba de fapte grave de corupție cu personalități publice, în care judecata trebuia făcută de urgență, cauzele au fost ținute ani de zile până la prescripție.

Să nu mai vorbim de ultima modă în justiție, și anume strămutarea cauzelor de la instanțe unde există riscul aplicării hotărârii CJUE la instanțe unde se știe sigur că va fi constatată prescripția răspunderii penale. În acest fel, actul de justiție devine o glumă proastă”.

Procurorul califică documentul întocmit de Secția pentru judecători a CSM drept „o perdea de fum pentru a încerca să ascundă adevăratele probleme ale justiției”.

Claudiu Sandu mai spune că așteaptă o reacție a conducerilor Parchetului General, DNA și DIICOT atât în privința afirmațiilor din acest document în privința prescripției, cât și legat de „listele negre” întocmite de CSM. „Asta dacă nu cumva conducerea Ministerului Public este de acord cu acest material”.