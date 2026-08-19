Membru din echipa președintelui Zelenski, vizat de acuzații de corupție. Percheziții și la un deputat

Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) efectuează percheziții miercuri la domiciliul Irinei Mudra, adjunctă a șefului de cabinet al președintelui, și al lui Vadim Stolar, deputat independent, a declarat pentru Kyiv Independent, pe 19 august, o sursă din cadrul forțelor de ordine familiarizată cu ancheta.

La scurt timp după declanșarea anchetei, președintele Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care a demis-o pe Mudra.

„Pot confirma că NABU desfășoară acțiuni de anchetă la domiciliul meu”, a scris deputatul Stolar pe Facebook. „Cooperez pe deplin cu biroul și nu obstrucționez în niciun fel activitatea forțelor de ordine.”

Biroul efectuează percheziții și la locații legate de Maksim Mikitas, un fost deputat, precum și la banca de stat Sense Bank, a precizat sursa.

NABU a precizat miercuri că „desfășoară o operațiune specială pentru a demasca o organizație criminală condusă de un actual și un fost parlamentar ucrainean și în care sunt implicați înalți funcționari din Biroul Președintelui”.

Biroul a precizat ulterior că suspecții sunt acuzați de spălarea a 150 de milioane de grivne (3,4 milioane de dolari) depuse cu rol de cauțiune pentru un suspect în cadrul operațiunii „Midas”. NABU a precizat că printre aceștia se numără un adjunct al șefului Biroului Președintelui, un deputat, un fost deputat, precum și directorul general și președintele consiliului de supraveghere al unei bănci de stat — o referire aparentă la Sense Bank.

Ancheta a pornit de la un fost ministru acuzat de corupție

Sense Bank este acuzată că a fost utilizată drept canal pentru transferul unei părți din fondurile destinate cauțiunii fostului ministru al Justiției și Energiei, Herman Halushchenko, conform textului mandatelor de percheziție divulgate de parlamentarii Iaroslav Jelejniak și Oleksi Honcharenko. O sursă din cadrul forțelor de ordine a confirmat autenticitatea mandatelor.

Halushchenko a fost acuzat de spălare de bani și crimă organizată într-un scandal de corupție de 100 de milioane de dolari, centrat în jurul monopolului nuclear de stat Energoatom. Ancheta privind Energoatom, cunoscută sub numele de operațiunea „Midas”, este cea mai mare anchetă de corupție din mandatul președintelui Zelenski.

Acuzațiile din dosar

Conform mandatelor, anchetatorii au stabilit o legătură între mai mulți foști și actuali funcționari ai Sense Bank și organizarea acestor tranzacții, precum și posibila eludare a cerințelor de monitorizare financiară.

Anchetatorii spun, de asemenea, că se aștepta ca Mudra să organizeze strângerea de fonduri pentru a depune o cauțiune de 150 de milioane de grivne pentru Halushchenko.

Persoane neidentificate din cadrul Biroului Președintelui i-au încredințat, de asemenea, lui Mudra sarcina de a aduce Sense Bank sub controlul Biroului Președintelui, pentru a împiedica alte instituții guvernamentale să preia controlul asupra acesteia, conform mandatelor.

Mudra a declarat în iunie că cineva o convocase și îi spusese că directorul general al Sense Bank și președintele consiliului de supraveghere urmau să vină la ea, conform înregistrărilor audio publicate de NABU.

Ea a mai afirmat că un anume „David” și președintele unei comisii parlamentare încercau să ofere acoperire politică băncii Sense Bank. Nu este clar dacă „David” ar putea fi o referire la David Arakhamia, șeful grupului parlamentar al partidului lui Zelenski.

„Nu vor lua măsuri împotriva băncii Sense Bank, iar Sense Bank trebuie să-i plătească”, a spus Mudra, referindu-se la David și la președintele comisiei.

Mudra a mai spus că Timur, „un refugiat israelian” — o referire aparentă la Timur Mindich, suspect în cazul Energoatom și colaborator apropiat al lui Zelenski — a sunat-o și i-a cerut să preia controlul asupra Sense Bank.

„Nu poți avea încredere în acești escroci cu banca”, ar fi spus Timur. „Există fluxuri de numerar importante acolo. Preia controlul asupra băncii.”

Timur ar fi spus că oficialii Sense Bank erau gata să ducă bani lichizi oriunde le-ar fi indicat un înalt funcționar anonim din Biroul Președintelui, conform presupusei declarații a lui Mudra din înregistrări.

Funcționarii de la Sense Bank care fac obiectul anchetei ar fi directorul general Oleksi Stupak și Mikola Hladishchenko, președintele consiliului de supraveghere al băncii, conform mandatelor de percheziție care au ajuns în presă. Hladishchenko a fost suspendat în cadrul anchetei Energoatom din luna mai.