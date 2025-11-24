Meniu pentru bolnavi: ce să mânânci și ce să eviți ca să scurtezi răceala sau gripa

Supa de pui, ceaiul cald cu ghimbir, usturoiul și fructele bogate în vitamina C pot accelera vindecarea răcelii sau gripei, în timp ce alcoolul și cofeina în exces pot deshidrata organismul și prelungi simptomele.

Nasul înfundat, durerile în gât și starea generală de oboseală fac ca apetitul să dispară aproape complet în timpul răcelii sau gripei. Totuși, anumite alimente oferă energie și ajută organismul să lupte mai eficient împotriva virusurilor, grăbind recuperarea. Iată mai jos lista completă.

Supa de pui

Studiile au demonstrat că supa de pui curăță căile nazale și decongestionează mai bine decât alte lichide fierbinți. În plus, are efect antiinflamator și poate ameliora simptomele răcelii.

Această supă tradițională aduce o combinație de vitamine, minerale, calorii și proteine, exact nutrienții de care corpul are nevoie în cantități mai mari pe perioada bolii. Conține lichide și electroliți, prevenind deshidratarea, mai ales în caz de febră, transpirații abundente sau diaree.

Carnea de pui conține cisteină, un aminoacid care în forma sa N-acetil-cisteină descompune mucusul și prezintă efecte antivirale, antiinflamatorii și antioxidante.

Fructele și în special citricele

Portocalele, lămâile și lime-ul sunt surse excelente de vitamina C. Deși acest nutrient nu previne neapărat răceala la majoritatea oamenilor, excepție fac cei expuși frecvent la virusuri, cum ar fi persoanele care lucrează în creșe sau grădinițe, poate reduce durata și severitatea simptomelor dacă se consumă în cantități mari chiar înainte de debutul bolii. Potrivit cercetărilor, vitamina C ajută sistemul imunitar să funcționeze optim, fiind un antioxidant important în lupta împotriva infecțiilor.

Căpșunile, afinele, merele și alte fructe conțin antioxidanți numiți antocianine cu efecte puternice antiinflamatorii, antivirale și de stimulare a imunității.

Fructele aduc în organism vitamine, minerale, antioxidanți și fibre care susțin sănătatea generală și funcția imună. Multe dintre ele conțin cantități mari de vitamina C, necesară pentru funcționarea corectă a sistemului imunitar.

Bananele sunt ușor de mâncat când apetitul este scăzut, moi, fără gust puternic, dar bogate în nutrienți și carbohidrați cu acțiune rapidă. Potasiul din banane ajută la refacerea rezervelor de electroliți, fiind unul dintre mineralele importante de care organismul are nevoie în perioadele de boală.

Fibrele solubile pe care le conțin devin gel în prezența lichidelor și pot combate diareea prin reducerea cantității de apă liberă din tractul digestiv, ajutând la normalizarea tranzitului intestinal.

Ceaiurile calde

O cană cu ceai cald de ghimbir ajută la decongestionarea căilor respiratorii și calmează gâtul iritat. S-a demonstrat că această rădăcină picantă poate preveni răceala prin blocarea virusului. Când apar greața sau vărsăturile, ghimbirul se numără printre cele mai eficiente remedii naturale.

Ceaiul verde sau negru conține polifenoli, substanțe naturale din plante care pot avea multiple beneficii pentru sănătate, incluzând efecte antioxidante, antiinflamatorii și chiar anticancerigene. Exact ca supa de pui, ceaiul cald acționează ca un decongestant natural. Temperatura trebuie să fie suficient de ridicată pentru a ameliora congestia, dar nu atât de fierbinte încât să irite și mai tare gâtul.

Usturoiul

Usturoiul are numeroase beneficii pentru sănătate și a fost folosit în medicina naturistă de secole. Studiile pe animale și în laborator au scos la iveală că usturoiul are proprietăți antibacteriene, antivirale și antifungice. Cercetătorii au identificat în usturoi compuși care pot lupta împotriva răcelii.

Conform unei analize din 2021, suplimentele cu extract de usturoi pot stimula funcția imună și pot reduce severitatea răcelilor și gripei. Există de asemenea dovezi că usturoiul poate preveni răcelile, deși mai sunt necesare studii suplimentare pentru confirmarea acestor efecte.

Mierea de albine

Mierea are proprietăți antibacteriene dovedite științific și este folosită frecvent ca pansament antiseptic pentru răni, tăieturi sau arsuri. Aplicarea ei topică ajută la prevenirea infecțiilor și accelerează vindecarea țesuturilor.

Conform cercetărilor, poate ajuta la suprimarea tusei la copii, fiind un remediu natural și plăcut la gust pentru acest simptom deranjant. Efectul calmant asupra gâtului iritat, combinat cu proprietățile antimicrobiene, transformă mierea într-un remediu natural eficient pentru răceli și gripe.

Mierea poate fi consumată direct, adăugată în ceai sau în apă caldă cu lămâie. Important este să nu se administreze copiilor sub un an, din cauza riscului de botulism infantil.

Alimentele picante

În concentrații suficient de mari, capsaicina din ardeiii iuți sau din alte alimente picante poate avea un efect desensibilizant și decongestionant. De aceea multe geluri și plasturi analgezice includ acest compus.

Totuși, dacă stomacul este deja deranjat, alimentele picante ar trebui evitate pentru că pot provoca balonare, durere și greață la unele persoane, agravând disconfortul digestiv.

Ovăzul

Ovăzul este bland și ușor de digerat, oferind în același timp calorii, vitamine și minerale necesare când organismul luptă cu o infecție. O analiză din 2021 a indicat că ovăzul poate stimula sistemul imunitar și poate ajuta digestia, deși sunt necesare studii suplimentare pentru confirmarea completă a acestor efecte.

Ovăzul poate fi preparat sub formă de terci, adăugat în iaurt sau consumat ca granola.

Iaurtul

Iaurtul conține probiotice, tulpini de bacterii benefice care colonizează intestinul și ajută la menținerea echilibrului florei intestinale. Prin acest mecanism, poate influența modul de funcționare al sistemului imunitar.

Produsele lactate fermentate, precum iaurtul, au fost asociate în mai multe studii cu un risc mai scăzut de infecții respiratorii și cu o durată mai scurtă a episoadelor de boală. Unele cercetări au arătat că un consum regulat poate susține răspunsul organismului la infecțiile virale, fără a înlocui însă tratamentele medicale atunci când acestea sunt necesare.

Iaurtul poate fi consumat simplu sau în combinație cu fructe sau miere. Varianta naturală, fără zahăr adăugat, oferă proteine, calciu și bacterii vii, fără surplus de zaharuri. Consistența sa îl face mai ușor de consumat în perioadele în care gâtul este iritat.

Verdețurile

Varza kale, broccoli, merișoarele, ceaiul verde, ceapa roșie și afinele conțin un antioxidant numit quercetină, care poate ajuta la combaterea răcelii. Deși cercetările în acest domeniu sunt relativ recente, rezultatele sunt promițătoare și arată că aceste alimente pot reduce atât durata, cât și severitatea simptomelor.

Legumele cu frunze verzi precum spanacul, salata și varza kale sunt pline de vitamine, minerale și fibre. Sunt surse excelente de fier vegetal, vitamina C, vitamina K și acid folic. Legumele cu frunze verzi conțin polifenoli care acționează ca antioxidanți, protejând celulele de deteriorare și combătând inflamația.

Avocado

Avocado este bogat în grăsimi mononesaturate sănătoase, fibre, vitamine și minerale. Aportul caloric și profilul nutrițional îl fac ușor de integrat în alimentație în perioadele de boală, când apetitul este redus. Textura moale și gustul neutru permit consumul chiar și atunci când mestecatul devine dificil.

O parte importantă a conținutului lipidic este acidul oleic, același tip de grăsime din uleiul de măsline care fost asociat cu reducerea markerilor inflamatorii și cu menținerea unor funcții normale ale sistemului imunitar.

Somonul

Somonul este una dintre cele mai bune surse de proteine de calitate superioară necesare recuperării țesuturilor și funcționării optime a sistemului imunitar.

Conținutul ridicat de acizi grași omega-3 este asociat cu reglarea proceselor inflamatorii și cu susținerea răspunsului imun. Somonul aduce și un aport important de vitamine și minerale, inclusiv vitamina D, un nutrient insuficient în alimentație, de multe ori. Vitamina D participă la mecanismele prin care organismul răspunde la infecțiile respiratorii.

Poate fi gătit la cuptor, pe grătar sau la abur, metode care păstrează profilul nutrițional. Asocierea cu legume și o garnitură de orez sau quinoa oferă un aport echilibrat de proteine, carbohidrați și micronutrienți, util în perioadele de recuperare.

Ce ar trebui evitat

Produsele lactate sunt adesea evitate în timpul răcelii de teamă că ar crește producția de mucus. Dovezile științifice care susțin această legătură sunt însă limitate. Din acest motiv, nu există o recomandare medicală clară de a elimina lactatele atunci când apar congestia nazală sau durerile în gât.

Cofeina și alcoolul, în schimb, ar trebui evitate pe cât posibil. Nevoia de lichide crește în această perioadă, iar aceste substanțe pot favoriza deshidratarea. Dacă lipsa cafelei provoacă dureri de cap, o cantitate mică poate fi acceptabilă. O alternativă este ceaiul cu conținut redus de cofeină.