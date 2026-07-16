Mergi la Electric Castle? Uite unde poți mânca bine în Cluj, potrivit unei cunoscătoare a scenei culinare locale. „Crenvurști care te teleportează în copilărie”

Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști narativi din România, care a lucrat 12 ani la DoR, Georgiana Ilie începe de astăzi să publice în HotNews, noua ei redacție. De formație antropolog, s-a specializat în jurnalism despre cultură culinară și industria mâncării. Are una dintre cele mai implicate comunități de specific, în jurul newsletter-ului ei. „Pentru că mâncarea e identitate. Prin ea înțelegem de unde venim, care ne sunt valorile și cum se schimbă lumea din jurul nostru”, spune ziarista.
Ediția de anul acesta a festivalului de muzică Electric Castle se ține între 16 și 19 iulie la Bonțida, la 25 de kilometri de Cluj-Napoca.
Peste 200 de artiști urcă pe scene și sunt așteptați peste 300.000 de participanți. Evenimentul are multe locuri în care poți mânca – restaurante din toată țara își deschid mici ambasade pe perioada festivalului.
Dar, dacă îți petreci zilele dintre concerte în Cluj, avem o serie de recomandări pentru tine, culese de la Oana Huja-Nechita, specialistă în universul culinar clujean.
5 opțiuni, de la cafele excelente, la crenvurști cu muștar bavarez și la kimchi, produs la Cluj
Oana scrie, alături de Anna Ghica, The Open Button, un newsletter despre mâncat, gătit și cultură culinară. Pe contul lor de Instagram găsești recomandări de restaurante, preparate, rețete pe care chiar îți vine să le încerci, produse care merită puse în coș și tot felul de descoperiri culinare. Pentru cititorii Hotnews, a ales cinci locuri – și ce mănâncă ea în fiecare dintre ele – pentru care bagă mâna-n foc.
Eggcetera (Strada Octavian Petrovici 2) – mâncare bună într-un spațiu memorabil
Design scandinav, cu iz industrial contemporan, într-o clădire emblematică din centrul orașului – Palatul Telefoanelor. E super luminos datorită geamurilor imense și oferă un view către unul dintre cel mai faine parcuri din centrul orașului. Preparatele sunt extra (-bune, -aspectuoase, -instagramabile), iar ospătarii mereu au recomandări bune.
Ce mănânc la Eggcetera:
Croque Madam NOUA x eggcetera cu pâine japoneză shokupan, prosciutto cotto, cremă de caș afumat, chorizo, ardei capia, omletă (49 lei)
Kimchi Croissant w Panko Egg – cu kimchi uau, produs local la Cluj! (55 lei)
Plin de plante, terasă umbrită și preparate savuroase cu porții generoase. Puncte bonus pentru o cafea executată excelent – încearcă Peachy Cold Brew neapărat.
Ce mănânc la Olivo:
Chorizo Scramble (41 lei)
Crunchy Pulled Pork – cu șoric expandat deasupra! (53 lei)
Magam Bakeshop (Strada Constantin Daicoviciu 9) – crenvurști cu mușat bavarez
Cu o curte interioară cochetă, umbrită de viță de vie, fără fițe. Nu simți deloc că ești în mijlocul orașului. Preparate oneste din ingrediente atent alese și personal primitor.
Ce mănânc la Magam:
Sacherwürstel – crenvurști cu muștar bavarez, care te teleportează în verile din copilărie (32 lei)
Umami Grilled Cheese Sandwich Meaty cu ceafă de porc (43 lei)
Și (Bulevardul Eroilor 4) – Ouă poșate într-un cadru departe de gălăgie
Mesele de la geam sunt grozave pentru people watching, micul dejun e simplu, dar deloc plictisitor. Personalul ajută mereu oaspeții să aleagă cafeaua potrivită în funcție de gusturi și nu dă niciodată greș.
Ce mănânc la Și:
Creamy Jalapeno toast cu extra poached egg și sos olandez (37 lei)
E mai departe de agitația din centrul orașului, are o grădină umbrită, relaxată, perfectă pentru diminețile de weekend (doar atunci servesc micul dejun). Preparatele sunt generoase, cu ingrediente de sezon și combinații delicioase.
Ce mănânc la Cimbru:
Cartofi cu steak de vită și ochiuri (51 lei)
Soluții „pe fugă” și buuune
Ce poți mânca mergând, dacă nu ai vreme de un mic-dejun sau brunch:
Savoury Croissant cu prosciutto cotto, emmentaler, muștar Dijon (18 lei) și Ricotta & Bacon Croissant (18 lei) de la Meron Bakery (Piața Unirii 13 & Platinia, Calea Mănăștur 2-6 )
Sandwich Tokyo (38 lei) cu ceafă afumată, wasabi, ghimbir și ridiche marinată de la Iris Delice – Atelier (Someșului 34-36)
Stangli, o patiserie sărată cu brânză, cașcaval, cimbrișor, stafide (12 lei) – Magam Bakeshop (Constantin Daicoviciu 9)