Mergi la Electric Castle? Uite unde poți mânca bine în Cluj, potrivit unei cunoscătoare a scenei culinare locale. „Crenvurști care te teleportează în copilărie”

Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști narativi din România, care a lucrat 12 ani la DoR, Georgiana Ilie începe de astăzi să publice în HotNews, noua ei redacție. De formație antropolog, s-a specializat în jurnalism despre cultură culinară și industria mâncării. Are una dintre cele mai implicate comunități de specific, în jurul newsletter-ului ei. „Pentru că mâncarea e identitate. Prin ea înțelegem de unde venim, care ne sunt valorile și cum se schimbă lumea din jurul nostru”, spune ziarista.

Ediția de anul acesta a festivalului de muzică Electric Castle se ține între 16 și 19 iulie la Bonțida, la 25 de kilometri de Cluj-Napoca.

Peste 200 de artiști urcă pe scene și sunt așteptați peste 300.000 de participanți. Evenimentul are multe locuri în care poți mânca – restaurante din toată țara își deschid mici ambasade pe perioada festivalului.

Dar, dacă îți petreci zilele dintre concerte în Cluj, avem o serie de recomandări pentru tine, culese de la Oana Huja-Nechita, specialistă în universul culinar clujean.