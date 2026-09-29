Merită să îți iei un smartwatch? Câteva concluzii după doi ani cu un Apple Watch, în newsletter-ul Good Tech de pe 30 septembrie

Merită să porți încă un dispozitiv la mână, să-l încarci și să mai plătești câteva sute sau chiar mii de lei pentru el, dacă ai deja un telefon care face aproape toate aceste lucruri? Răspunsul, în ediția de mâine, 30 septembrie, a newsletter-ului Good Tech. Ca să-l primești trebuie să te abonezi.

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Acum mai bine de doi ani mi-am cumpărat un Apple Watch 9, și, ca orice om care tocmai și-a cumpărat un gadget nou, în primele săptămâni am vrut să fac cu el cam de toate. Să văd notificările, să-mi urmăresc pașii, pulsul și somnul, să-mi monitorizez antrenamentele, să plătesc la magazin, să schimb melodiile pe Spotify când mă plimb și, în general, să aflu cam ce poate face un astfel de dispozitiv.

Acum, însă, situația arată puțin diferit. Nu mai sunt impresionat de faptul că pot vedea vremea pe încheietură sau că pot răspunde (oarecum) la un mesaj fără să scot telefonul din buzunar. În schimb, am ajuns să folosesc aproape fără să mă gândesc câteva funcții care chiar cred că sunt utile.

Realitatea e că utilitatea unui smartwatch e discutabilă. Sunt funcții pentru care mi-ar fi greu să mă mai întorc la o viață fără smartwatch. Dar sunt și altele care păreau spectaculoase în prima zi și pe care aproape că nu le mai folosesc. Cu siguranță oamenii nu au nevoie de un smartwatch, însă unul poate să fie util în anumite contexte.

Un ceas conectat la telefon poate însemna încă un ecran care te întrerupe, încă un dispozitiv pe care trebuie să-l încarci și încă o sursă de cifre despre tine pe care poți ajunge să le verifici compulsiv. Dacă nu-l configurezi bine, riști să nu scapi de telefon, ci doar să muți notificările de pe buzunar pe încheietură.

Și atunci întrebarea este: merită să porți încă un dispozitiv la mână, să-l încarci și să mai plătești câteva sute sau chiar mii de lei pentru el, dacă ai deja un telefon care face aproape toate aceste lucruri?

Mai multe detalii, în newsletter-ul Good Tech de mâine, 30 septembrie.