Merită să treci de la iPhone la Google Pixel? Răspunsul, în newsletter-ul Good Tech de pe 2 septembrie

Am folosit iPhone aproape toată viața și nu m-am gândit serios să trec la Android. Până acum. Timp de o săptămână, am încercat să-mi fac rutina de zi cu zi cu Google Pixel 11 Pro. Ce am descoperit despre diferențele dintre Pixel și iPhone, ce funcții chiar mi-au fost utile și dacă aș renunța la iPhone pentru noul telefon de la Google, puteți citi în ediția de miercuri, 2 septembrie, a newsletter-ului Good Tech. Pentru a o primi pe mail, trebuie să vă abonați.

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În august, Google a lansat noua generație de telefoane Pixel, iar compania vrea să le vândă nu doar ca pe niște smartphone-uri cu camere bune și procesoare mai rapide, ci ca pe niște dispozitive care pot face mai multe lucruri în locul nostru. Gama clasică este formată din Pixel 11, Pixel 11 Pro și Pixel 11 Pro XL, iar alături de ele există și varianta pliabilă Pixel 11 Pro Fold. Toate folosesc noul procesor Google Tensor G6 și vin cu funcții AI construite în jurul Gemini.

Google mi-a trimis un Pixel 11 Pro pentru a-l testa timp de câteva zile. Spun asta de la început pentru că mi se pare importantă transparența. Nu e un material plătit iar opiniile și concluziile de mai jos îmi aparțin în întregime.

Mi s-a părut un experiment interesant de făcut pentru că eu am folosit iPhone aproape toată viața. Nu sunt, așadar, un utilizator Android care a trecut de la un Pixel la altul și care poate compara noul model cu generația precedentă. E adevărat că mereu mi-am spus că, dacă ar fi vreodată să renunț la iPhone, aș face-o doar pentru Pixel pentru că mi-a plăcut design-ul telefoanelor de la Google. Teoretic, sunt exact genul de utilizator pe care Google încearcă să-l convingă să-și schimbe ecosistemul.

Așa că, în loc să repet toate specificațiile pe care le puteți găsi în orice fișă tehnică sau review al telefonului, am vrut să încerc altceva: cum se simte să treci de la iPhone la Pixel și, mai ales, cum și dacă Pixel 11 Pro îți face într-adevăr viața de zi cu zi mai ușoară.