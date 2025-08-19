Merz anunță când se vor întâlni Putin și Zelenski

Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, participă la o reuniune multilaterală cu liderii europeni în Sala de Est a Casei Albe din Washington, DC, SUA, pe 18 august 2025. FOTO: CNP/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Cancelarul german Friedrich Merz l-a lăudat pe președintele american Donald Trump pentru că l-a convins pe liderul rus să accepte o întâlnire cu omologul său ucrainean, informează Reuters.

Această întâlnire, la care Vladimir Putin a fost de acord în timpul unei convorbiri telefonice cu Trump, va avea loc într-un loc care urmează să fie stabilit, a precizat cancelarul german.

„Nu știm dacă președintele rus va avea curajul să participe la un astfel de summit. Prin urmare, este nevoie de persuasiune”, a declarat Merz, care a făcut parte din delegația de lideri europeni care s-a deplasat luni la Washington pentru a-i acorda sprijin președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

În timpul unei pauze a întâlnirii, „președintele american a vorbit la telefon cu președintele rus și au convenit că va avea loc o întâlnire între președintele rus și președintele ucrainean în următoarele două săptămâni”, le-a spus Merz reporterilor, într-o conferință de presă.

De asemenea, Trump a acceptat să lanseze o nouă invitație pentru o întâlnire tripartită după aceea, pentru ca negocierile să poată „începe cu adevărat”, a adăugat Merz.

Cancelarul german a declarat că Trump a fost impresionat de faptul că europenii au venit ca un front unit, iar discuțiile lor cu administrația americană se vor concentra acum pe detaliile garanțiilor de securitate pentru Ucraina.

„Este absolut clar că întreaga Europă ar trebui să participe”, a declarat Merz, lăudând anunțul lui Trump că Statele Unite sunt, de asemenea, pregătite să ofere aceste garanții.