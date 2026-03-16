Merz are un mesaj direct, pentru SUA, despre războiul împotriva Iranului: Nu se pune problema

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că Germania nu va participa la războiul americano-israelian împotriva Iranului, informează Reuters.

„Nu avem mandatul din partea Națiunilor Unite, a Uniunii Europene sau a NATO, cerut de legea fundamentală. Prin urmare, a fost clar de la început că acest război nu este o chestiune care ține de NATO”, a afirmat Merz, într-o conferință de presă la Berlin.

„Statele Unite ale Americii și Israelul nu ne-au consultat înainte de acest război. În ceea ce privește Iranul, nu a existat niciodată o decizie comună cu privire la în această chestiune. De aceea, nu se pune problema cum s-ar putea implica Germania militar aici”, a adăugat cancelarul federal, potrivit Agerpres.

„Aceasta înseamnă, de asemenea, că, atât timp cât războiul continuă, nu vom participa militar nici la a garanta libertatea navigației în strâmtoarea Ormuz”, a mai spus Merz, într-o conferință comună de presă la Berlin, alături de premierul olandez Rob Jetten.

„La fel ca Statele Unite și Israel, dorim să punem capăt programelor nuclear și de rachete ale Iranului”, a dat asigurări Merz, potrivit căruia regimul ayatollahilor trebuie înlocuit cu un guvern democratic.

El a arătat că schimbarea de regim în Iran nu se poate realiza prin bombardamente.

Regiunea nu trebuie să alunece într-un război fără sfârșit cu obiective neclare, a conchis cancelarul german.