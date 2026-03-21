Mesaj în sticlă găsit de un câine pe o plajă din Europa, după ce a parcurs peste 4.000 km peste Atlantic

Sticla cu textul redactat în franceză și datat în 2024 a eșuat pe coasta de nord-est a Scoției, după ce fusese lansată de pe o ambarcațiune din largul Canadei, potrivit BBC.

Descoperirea a fost făcută pe plaja St Cyrus de către unul dintre câinii lui Mike Scott, un localnic în vârstă de 60 de ani, în timpul unei plimbări obișnuite.

„În timp ce mă plimbam, Maggie, câinele meu, mirosea o sticlă care tocmai fusese adusă de valuri. Era o sticlă foarte închisă la culoare, cu un capac și ceva înăuntru”, a spus localnicul.

Bărbatul s-a declarat „uimit” de rezistența obiectului după o călătorie de aproximativ 4.300 de kilometri prin Oceanul Atlantic.

După ce a scos biletul, Mike l-a tradus și a văzut că era semnat de o anume „Annie Chiasson”. Mesajul spunea că sticla fusese aruncată în mare în august 2024, de pe un feribot care circula între Insula Prințului Edward și Insulele Madeleine.

„Așadar, micuța sticlă a supraviețuit două ierni pe mare, călătorind de pe coasta de est a Canadei, traversând Atlanticul de Nord, trecând peste Scoția și coborând în Marea Nordului, pentru ca noi să o găsim la St Cyrus”, a spus el.

Apoi, el a folosit rețelele de socializare pentru a găsi autoarea. „Am găsit-o pe femeie pe Facebook, soția mea i-a trimis un mesaj, dar nu am primit niciun răspuns”, a încheiat Mike Scott.

