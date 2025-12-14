MESAJE. După ce a fost contrat public de unii dintre șefii săi din partid, un important lider PNL a început să trimită texte obscene la adresa acestuia pe Whatsapp: „Bă, l… ă tristă! Știu că ești pe grup”

Primarul Iașiului, Mihai Chirică, i-a răspuns violent deputatului PNL Alexandru Muraru, după ce acesta a criticat public o reacție critică a edilului la adresa documentarului Recorder pe tema justiției. Chirică l-a insultat pe Muraru pe un grup de Whatsapp pe care se afla și acesta din urmă.

Pe grupul de WhatsApp în care se află circa 50 de primari liberali din județul Iași, Chirica a scris mai multe mesaje în care l-a jignit pe deputat.

„Dobitocul de Muraru iese la atac împotriva mea când ei sunt obligați să facă liniște în casa românilor”, a scris edilul municipiului Iași, potrivit publicației Reporter Iași

Chirica a susținut că „o luăm de la capăt cu toți ratații politici” și că „vrajba dezbină, prostia ucide și necredința rupe relațiile dintre noi”.

Mihai Chirica, Foto: Agerpres

Edilul a continuat cu un limbaj suburban: „băi labă tristă, Muraru Alexandru (…) o să te doară mâna dreaptă sau stângă după caz”. El a susținut în mesaje că știe că Muraru se află pe grupul respectiv.

„De ce să ardem țara, domnule Muraru? Rușine ție, viperelor care te intoxică și uită-te pe mine, m-am luptat piept la piept cu Dragnea, Iliescu cu tine mă joc! (Știu că ești pe grup!)”.

Alexandru Muraru este deputat de Iași și unul dintre vicepreședinții partidului la nivel național.

Alexandru Muraru, Foto: PNL

Chirica a confirmat mesajele

Contactat de Hotnews, Chirica a recunoscut că a scris mesajele.

„În spațiul public suntem cu toții foarte corecți și pudibonzi. În privat, însă, oamenii maturi știu că unele lucruri se spun direct, bărbătește, fără ocolișuri. Da, poate unele expresii au fost prea tari. Se întâmplă. Cine a făcut armata știe că nici în politică nu e loc doar de domnișoare și vorbe mieroase. Ceea ce nu se spune la fel de apăsat este că, de ani de zile, există presiuni făcute de unii lideri «puși cu mâna», complet rupți de realitatea oamenilor, pentru a dinamita filiala din interior. La fel de nociv este și obiceiul de a spăla rufele în public, pe la uși străine, în loc să existe dialog direct”, a declarat primarul Iașiului pentru HotNews.

Mihai Chirica riscă să fie exclus din partid, a scris Hotnews.