Mesajul clar al Iranului despre a doua rundă de negocieri cu SUA, deși Trump și-a trimis deja emisarii în Pakistan

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian al Afacerilor Externe, a afirmat luni că Tehranul nu are în plan o nouă rundă de negocieri cu SUA, susținând că Washingtonul a încălcat acordul încă de la punerea lui în aplicare, scriu The Guardian și Al Jazeera.

Purtătorul de cuvânt a mai spus că Teheranul nu poate uita atacurile SUA asupra Iranului din timpul negocierilor diplomatice anterioare, insistând că Iranul va continua să-și apere interesele naționale.

Războiul SUA-Israel împotriva Iranului, care a început pe 28 februarie, și războiul de 12 zile de anul trecut au fost declanșate amândouă în timp ce Teheranul și Washingtonul se aflau în negocieri privind programul nuclear iranian.

Baghaei a mai spus că propunerile Washingtonului au fost „neserioase”, iar cererile lui „nerealiste”, și a afirmat că Teheranul nu crede în ultimatumuri.

„În acest moment… nu avem planuri pentru următoarea rundă de negocieri și nu s-a luat nicio decizie în acest sens”, a declarat purtătorul de cuvânt, citat de AFP și BBC News.

Sechestrarea unei nave-cargo iraniene de către SUA în Golful Oman, blocada navală asupra porturilor iraniene și întârzierea punerii în aplicare a încetării focului în Liban constituie toate „încălcări fățișe ale armistițiului”, a mai afirmat Baghaei.

Președintele american Donald Trump a anunțat că trimite o delegație în Pakistan, la Islamabad, condusă de vicepreședintele JD Vance, pentru discuții planificate pentru luni seară. Steve Witkoff, emisarul lui Trump în Orientul Mijlociu, și ginerele președintelui, Jared Kushner, urmau să participe, de asemenea, la întâlnire.

Duminică, presa de stat iraniană a scris că oficialii nu aveau intenția de a participa din cauza „continuării așa-numitei blocade navale, a încălcării armistițiului și a retoricii amenințătoare a SUA”.

Donald Trump a amenințat că va distruge infrastructura civilă din Iran dacă Teheranul nu acceptă termenii acordului propus de SUA.

Liderul de la Casa Albă a declarat duminică pentru Fox News că acordul propus de SUA, care prevede redeschiderea Strâmtorii Ormuz și asigurarea că Iranul nu deține uraniu îmbogățit, este un „acord foarte echitabil și rezonabil” și, dacă Teheranul nu îl acceptă, a promis că va distruge „fiecare centrală electrică” și „fiecare pod”. Iranul a refuzat să cedeze în fața a ceea ce descrie drept cereri „maximaliste” din partea SUA.