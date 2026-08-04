Mesajul Engie pentru clienți în plină criză energetică

Filiala locală a gigantului francez din domeniul energiei Engie a lansat, marți după-amiază, un apel la „responsabilitate” către clienții săi din România.

Furnizorul de gaze și energie electrică și-a îndemnat clienții, într-un mesaj transmis prin aplicația companiei, să folosească cumpătat curentul și să evite, pe cât posibil, consumul ridicat în intervalul de vârf al zilei.

„Împreună, folosim energia mai responsabil”, este mesajul transmis de Engie România, compania atrăgând atenția că nivelul ridicat al consumului din anumite intervale orare pune presiune asupra sistemului energetic.

„Consumul ridicat din orele de vârf pune presiune asupra sistemului energetic. Pentru a contribui la reducerea acestei presiuni, mută consumurile mari în afara intervalului 17:00-23:00”, mai scrie în mesajul transmis de companie.

Stare de alertă la nivel național

Vinerea trecută, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că autoritățile au declarat stare de alertă la nivel național în România, pe perioada lunii august, „ca efect al scăderii producției de energie din cauza secetei și a debitelor reduse pe râuri, dar mai ales pe Dunăre”.

Decizia a venit după ce Nuclearelectrica a oprit, la începutul săptămânii trecute, Reactorul 1 de la Cernavodă din cauza debitelor scăzute ale Dunării. Dacă situația nu este rezolvată, exista riscul opririi reactorului 2. Împreună, cele două asigură 20% din producția de energie a României. Specialiștii au deviat luni un braț al Dunării pentru a sprijini centrala de la Cernavodă.

Luni, premierul a făcut un nou apel către marile companii și către consumatorii casnici să reducă, pe cât posibil, consumul de electricitate. Premierul a subliniat că cele mai mari probleme sunt între orele 19-23. „Orele de presiune sunt cele de seară și din discuțiile pe care le-am avut astăzi cu principalii consumatori am convenit că fiecare va lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumului în orele de seară, în funcție de specific”, a declarat Ilie Bolojan.

Șeful guvernului a oferit exemplul Dacia și Ford. „Una dintre măsurile pe care o parte dintre companii le-au pus în practică este partea de intrare în mentenanță. Dacia și Ford sunt de azi cu producția oprită până pe 19, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 de MW”, a precizat Bolojan.

El a precizat că în zilele următoare va fi adoptată o hotărâre de guvern care să ofere mecanismele necesare ca autoritățile să impună limitări ale consumului dacă situația o cere.

„Un alt element important reprezintă reducerea voluntară a consumului de electricitate. Vreau să mulțumesc românilor și companiilor care la solicitările Guvernului au luat aceste măsuri și se văd efectele în reducerea consumului de energie în aceste zile. Față de alte ore ale zilei, în această dimineață (luni, n.r.), am avut consum cu 200MW mai puțin. Se văd acțiunile companiilor de reducere voluntară”, a spus șeful guvernului.

Sediul Engie România. FOTO: © Adragosphoto | Dreamstime.com