Ultimul mesaj al lui Siegfried Mureșan, înaintea votului decisiv din Parlament

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a transmis un mesaj înaintea votului care va avea loc miercuri în plenul Parlamentului, unde va avea nevoie de susținerea a cel puțin 233 de deputați și senatori pentru ca el și guvernul propus să fie învestiți.

Mureșan, care astăzi a declarat că are „în momentul de față între 170 și 233 de voturi”, a afirmat în această seară că parlamentarii vor trebui să decidă, prin modul în care se vor poziționa miercuri, „dacă România va intra într-o perioadă de stabilitate sau dacă se continuă instabilitatea, dacă ne apucăm de treabă sau dacă continuă criza politică”.

„Ieri și astăzi s-au prezentat la audieri – și fiecare ministru s-a prezentat impecabil, și sunt convins că toți miniștrii pe care i-am propus sunt excepționali în a implementa programul de guvernare și vor face o treabă foarte bună în Guvern”, a adăugat candidatul la funcția de prim-ministru, în mesajul video transmis pe Facebook.

La audierile de luni și marți din comisiile de specialitate ale Parlamentului, opt dintre miniștrii propuși pentru formarea guvernului Mureșan au primit aviz pozitiv, în timp ce alți opt au fost avizați negativ.

Siegfried Mureșan, mesaj pentru opoziție

Premierul desemnat susține că, dacă el și guvernul său vor fi învestiți, vor lucra inclusiv cu parlamentari din opoziție.

„Mâine va avea loc votul în Parlament. Ce vă pot spune este că, dacă guvernul pe care îl propun va învestit, voi trata cu respect fiecare parlamentar, de la fiecare grup parlamentar și, pe lângă sprijinul pe care îl avem din partea Partidului Național Liberal, al USR și al UDMR, vom lucra cu parlamentari din opoziție, le vom asculta ideile bune pentru România și le vom implementa, dacă pot fi implementate, dacă sunt corecte și dacă sunt realiste”, a mai spus Siegfried Mureșan.