Mesajul marelui Placido Domingo după moartea sopranei Ileana Cotrubaș. „Am creat împreună reprezentații memorabile”

Tenorul și dirijorul Placido Domingo a postat pe Facebook un mesaj în care amintește colaborările sale cu soprana română Ileana Cotrubaș, care a murit, joi, la vârsta de 87 de ani.

„Profund întristat de plecare dintre noi a marii soprane române, Ileana Cotrubaș. Eu și Ileana am fost colegi atâția ani, ca Violetta și Alfredo în La Traviata, Mimì și Rodolfo în La Bohème, Gilda și Ducele în Rigoletto, Antonia și Hoffmann în Povestirile lui Hoffmann și Nedda și Canio în Pagliacci, etc.”, amintește Placido Domingo în postarea în care prezintă și o serie de fotografii ale sale împreună cu Ileana Cotrubaș, precum și coperțile unor înregistrări în care au cântat împreună.

Împreună cu Ileana, o mare cântăreață și actriță precum și o mare parteneră de scenă, am crezut în personajele pe care le-am înfățișat și am fost capabil să creăm reprezentații memorabile care au ajuns în inimle publicului nostru. Draga mea Ileana, odihnește-te în pace!”, a mai scris Placido Domingo (85 de ani).

Moartea Ilenei Cotrubaș a fost anunțată de către Opera Națională București care a evocat-o drept una „dintre cele mai importante voci românești ale secolului XX și un reper al artei lirice internaționale”.

„Născută la Galați, la 9 iunie 1939, într-o familie de muzicieni, Ileana Cotrubaș și-a început drumul artistic la doar nouă ani, în Corul de Copii al Radiodifuziunii Române. Stabilită la București din 1952, pentru a urma cursurile Școlii Speciale de Muzică, artista a debutat pe scena Operei din București în 1964, înainte de a cuceri marile scene ale lumii”, se arată într-o postare pe Facebook publicată de Opera Națională București.

Potrivit sursei citate, Ileana Cotrubaș a cântat la Opera de Stat din Viena, Hamburg, Berlin, Festivalul de la Salzburg, Glyndebourne, Royal Opera House Covent Garden, Teatro alla Scala din Milano și Metropolitan Opera din New York. Momentul din 1975, când a înlocuit-o în ultimul moment pe Mirella Freni în rolul Mimì din „La Bohème”, la Scala din Milano, a rămas emblematic pentru cariera sa.”