Mesajul președintelui iranian pentru Papa Leon, după „insulta” lui Donald Trump. „În numele marii națiuni a Iranului”

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, i-a adresat un mesaj Suveranului Pontif pe rețelele sociale, luni, condamnând „insulta” pe care i-a adresat-o președintele american Donald Trump.

În mesajul său, liderul iranian a părut să facă aluzie și la imaginea controversată pe care a publicat-o Donald Trump în weekend pe platforma Truth Social, făcută cu inteligența artificială, în care actualul președinte al Statelor Unite este înfățișat cu o aură divină în timp ce îl vindecă pe un bărbat rănit pe un pat de spital. Imagine pare să fi fost ștearsă între timp, potrivit Axios.

„Condamn insulta adresată Excelenței Voastre, în numele marii națiuni a Iranului, și declar că profanarea lui Iisus, profet al păcii și fraternității, nu este acceptabilă pentru nicio persoană liberă. Vă doresc glorie de la Allah”, a declarat Masousd Pezeshkian în mesajul adresat Papei Leon pe platforma X.

His Holiness Pope Leo XIV (@Pontifex), I condemn the insult to Your Excellency on behalf of the great nation of Iran, and declare that the desecration of Jesus, the prophet of peace and brotherhood, is not acceptable to any free person. I wish you glory by Allah. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 13, 2026

Remarcile făcute de Donald Trump despre Papa Leon au fost criticate și Mehdi Tabatabaei, adjunct pentru comunicare în cancelaria lui Pezeshkian, reclamând o denigrare comparabilă cu asasinarea ayatollahului Ali Khamenei, ucis într-un atac aerian la începutul războiului lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului în 28 februarie.

„Când marele lider religios al lumii islamice este asasinat cu atâta îndrăzneală nerușinată, iar occidentalii privesc în tăcere, nu este surprinzător că ar recurge la asasinarea imaginii marelui lider al creștinilor lumii, Sanctitatea Sa Papa Leon”, a spus Tabatabaei, citat de CNN.

Ce declarase Trump și cum i-a răspuns Papa Leon

Duminică seară, în ceea ce a părut a fi un răspuns la criticile papei atât la adresa conflictului, cât și a politicilor de imigrare dure ale Casei Albe, Donald Trump a declarat că Suveranul Pontif este „groaznic”.

„Papa Leon este SLAB în ceea ce privește criminalitatea și groaznic în politica externă”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social, platforma sa de social media.

Leon, primul papă american din istorie, a declarat luni că intenționează să se pronunțe în continuare împotriva războiului.

„Nu vreau să intru într-o dezbatere cu el”, a declarat Papa Leon pentru Reuters în timp ce saluta jurnaliștii din avionul care urma să îl ducă spre Algeria, unde începe o vizită de 10 zile în patru țări africane.