Mesajul SUA, după acuzațiile Institutului Elie Wiesel la adresa AUR. „Președintele Trump a afirmat clar”

Ambasada Statelor Unite la București a transmis marți un mesaj în care își exprimă susținerea pentru „cei dedicați păstrării memoriei Holocaustului”. Declarația vine după ce Institutul Elie Wiesel a acuzat AUR că „vrea desființarea” acestuia, o acuzație negată de partid.

„Președintele Trump a afirmat clar: «Antisemitismul nu are ce căuta într-o societate civilizată»”, a scris misiunea diplomatică americană, marți, într-o postare pe Facebook.

Ambasada a descris „comemorarea Holocaustului și educația în acest sens” ca fiind „esențiale pentru combaterea antisemitismului”.

„Comemorarea Holocaustului onorează victimele din trecut. Și este vorba despre apărarea libertății religioase, a demnității umane și a valorilor fundamentale care stau la baza civilizației occidentale – valori pe care le împărtășim, cu mândrie, cu poporul român”, a declarat ambasada.

În încheiere, misiunea diplomatică afirmă că „este alături de cei dedicați păstrării memoriei Holocaustului și asigurării faptului că generațiile viitoare vor înțelege consecințele violenței, urii, intoleranței și extremismului”.

Ce declarase Institutul Elie Wiesel

Luni, institutul susținea că „a devenit oficial” că „AUR vrea desființarea Institutului «Elie Wiesel» și a Muzeului de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România”.

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” invoca în acest sens o adresă formulată către Guvern și Parlament de Mirel Todirică, consilier local AUR în Balotești, care a acuzat institutul că „s-a transformat într-o entitate cu rol de cenzură ideologică”.

Institutul Elie Wiesel a respins afirmațiile consilierului local AUR drept „false” și a acuzat partidul de „antisemitism”.

Reacția AUR

Într-un comunicat după postarea Institutului Elie Wiesel, AUR a declarat că adresa formulată de consilierul local Mirel Todirică „nu reprezintă poziția oficială” a partidului.

„Nu a existat acceptul formațiunii politice pentru o astfel de inițiativă și niciun mandat acordat în acest sens. Considerăm inacceptabilă încercarea de a atribui întregului partid o poziție care nu a fost asumată la nivelul conducerii AUR și solicităm retragerea acuzațiilor formulate public de Institutul «Elie Wiesel» la adresa formațiunii noastre”, a declarat AUR.

În plus, AUR a susținut că există „serioase semne de întrebare privind respectarea prevederilor legale în materie de protecție a datelor cu caracter personal și GDPR” în postarea Institutului Elie Wiesel, în care a fost preluată adresa formulată de Mirel Todirică.