Mesajul Transelectrica privind alimentarea cu energie. „Măsurile voluntare de consum responsabil și-au demonstrat eficiența”

Compania Transelectrica afirmă că nivelul actual de risc privind funcţionarea sigură a Sistemului Energetic Naţional şi continuitatea alimentării cu energie electrică este gestionat astfel încât să nu existe riscul unei avarii majore, informează News.ro. Transelectrica cere ca măsurile voluntare de reducere a consumului să fie menținute.

„În contextul condiţiilor excepţionale generate de seceta severă, care afectează Sistemul Electroenergetic Naţional, precum şi sistemele electroenergetice din regiune, într-o manieră fără precedent din perspectiva operării, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA menţine funcţionarea în siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional”, a transmis Transelectrica.

Transelectrica invită la menținerea reducerii voluntare a consumului

Compania susține că, în pofida „stresului operațional” la care este supus sistemul, nu există riscul unei avarii majore.

„Măsurile voluntare de consum responsabil şi-au demonstrat deja eficienţa în menţinerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Naţional în ultimele zile şi rămân importante pentru susţinerea stabilităţii acestuia în perioada următoare”, au arătat reprezentanţii Transelectrica, miercuri, într-un comunicat de presă.

Transelectrica monitorizează, prin Dispecerul Energetic Naţional, permanent evoluţia consumului şi a producţiei de energie electrică, echilibrul producţie-consum, frecvenţa sistemului, nivelurile de tensiune, fluxurile de putere, schimburile transfrontaliere şi rezervele operaţionale disponibile, utilizând toate resursele şi instrumentele de operare, inclusiv capacităţile de import.

„Pentru asigurarea continuităţii alimentării cu energie electrică, sunt valorificate la maximum capacităţile de producţie şi de stocare disponibile, posibilităţile de import şi de schimb transfrontalier, precum şi rezervele destinate gestionării unor astfel de situaţii”, a menţionat compania.

România, în stare de alertă în domeniul energiei

Începând de vineri, România se află în stare de alertă în domeniul energiei, ca urmare a deciziei luate vineri de către Guvern.

„Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie din cauza secetei și a debitelor reduse pe râuri, dar mai ales pe Dunăre”, a anunțat Ilie Bolojan.

Acesta a arătat că situația de criză este justificată prin riscul de închidere și a celui de-al doilea reactor de la Cernavodă. Dacă acest lucru se întâmplă, România pierde 20% din capacitatea de producție de energie.

Pe fondul tendinței de scădere există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Am pierde aproximativ 20% din producția de energie la nivel național.

„Față de un consum normal de peste 7.000 MW în orele de seară importăm aproximativ 1.700 MW. Dacă se oprește și grupul doi ar trebui să importăm peste 2.500 de MW”, a avertizat premierul.

Premierul a avut luni o întâlnire în format online cu reprezentanții a 80 de companii al căror consum anual depășește 50.000 de megawatti. Guvernul nu a impus pentru moment măsuri restrictive ci doar a solicitat reduceri voluntare.

El a oferit exemplul Dacia și Ford. „Una dintre măsurile pe care o parte dintre companii le-au pus în practică este partea de intrare în mentenanță. Dacia și Ford sunt de azi cu producția oprită până pe 19, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 de MW”, a precizat Bolojan.