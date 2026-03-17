Mesajul transmis de Kremlin, după ce Trump a spus că va avea onoarea să „preia” vechiul aliat al Rusiei, Cuba

Kremlinul a transmis marți, prin vocea purtătorului său de cuvânt, că Moscova rămâne hotărâtă să ajute autoritățile de la Havana, după ce președintele american Donald Trump a afirmat că poate face „orice dorește” în privința Cubei, în urma blocadei petroliere impuse de SUA care a cufundat națiunea insulară în întuneric, scrie publicația rusă independentă The Moscow Times.

„Desigur, suntem gata să oferim toată asistența posibilă, iar toate aceste aspecte sunt discutate cu omologii noștri cubanezi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în fața jurnaliștilor, în cadrul conferinței sale de presă zilnice.

Peskov a precizat că Moscova și Havana mențin contacte la „nivel de experți și de lucru” pe durata crizei energetice.

Trump, despre Cuba: Pot face orice vreau cu ea

Secretarul de presă al președintelui Vladimir Putin a făcut aceste declarații după ce Trump a declarat luni că el crede că va avea „onoarea de a lua Cuba”, care a ajuns cufundată în întuneric în urma unei întreruperi totale a energiei electrice, pe fondul embargoului petrolier impus de SUA după capturarea fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro.

„Indiferent dacă o eliberez, dacă o iau, cred că pot face orice vreau cu ea. Vreți să știți adevărul”, a adăugat Trump în fața jurnaliștilor în timpul semnării unui ordin executiv în Biroul Oval.

„E o națiune foarte slăbită în acest moment. Este o națiune eșuată. Nu au bani, nu au petrol, nu au nimic”, a adăugat președintele american.

Luni, rețeaua electrică a Cubei s-a prăbușit, lăsând țara cu aproapoe 10 milioane de locuitori fără energie electrică.

Pana de curent generalizată a fost cauzată de o „oprire completă a rețelei nationale”, au anunțat oficialii cubanezi din domeniul energiei, adăugând că au început lucrările de restabilire a alimentării cu energie electrică.

Peskov, a cărui țară încearcă să reia legăturile economice cu Statele Unite sub administrația Trump, a evitat sa-l critice direct pe președintele american în legatură cu criza economică din Cuba.

„Cuba este un stat suveran independent care se confruntă cu dificultăți economice majore din cauza embargoului sufocant impus țării. Acolo se dezvoltă probleme umanitare semnificative”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Săptămâna trecută, Cuba a confirmat că a deschis discuții cu guvernul Statelor Unite, Washingtonul solicitând reforme politice și economice majore în țara insulară.

Ambasada Rusiei la Havana a promis anterior că va trimite țiței și alte produse petroliere în Cuba ca ajutor umanitar. Încă nu există indicii că petrolul rusesc ar fi ajuns în Cuba, pe insulă nefiind înregistrate importuri din 9 ianuarie încoace.

Cuba, care importă aproximativ 60% din necesarul său de energie, se baza anterior pe petrolul vândut de Venezuela. Aceste livrări au încetat după ce președintele Nicolas Maduro a fost capturat într-un raid militar american.

Chiar și înainte, insula din Caraibe, cu o populație de aproximativ 9,6 milioane de locuitori, se confrunta cu întreruperi repetate de curent electric, în contextul celei mai grave crize economice de după prăbușirea Uniunii Sovietice (1991), fostul său principal susținător.

Cuba este un aliat al Rusiei încă de la revoluția socialistă din anii 1960, bazându-se pe Uniunea Sovietică pentru sprijin economic și politic timp de decenii. Kremlinul a menținut relații strânse cu insula din Caraibe după prăbușirea URSS.

Obiectivul SUA în Cuba

După declarațiile lui Trump de luni de la Casa Albă, The New York Times a relatat că înlăturarea președintelui cubanez Miguel Diaz-Canel din funcție este un obiectiv cheie al SUA în discuțiile bilaterale.

Citând patru persoane familiarizate cu discuțiile, publicația a scris că americanii le-au semnalat negociatorilor cubanezi că Diaz-Canel trebuie să plece, dar lasă următorii pași în seama cubanezilor.

Cuba a respins în mod tradițional orice interferență în afacerile sale interne și a considerat orice propuneri pe acest front un factor decisiv pentru orice acord, notează Agerpres.

Diaz-Canel, în vârstă de 65 de ani, care i-a succedat lui Fidel Castro și fratelui său Raul Castro ca președinte în 2018, a spus vineri că se așteaptă ca discuțiile cu Statele Unite să aibă loc „în baza principiilor egalității și respectului pentru sistemele politice ale ambelor țări, suveranității și autodeterminării”.

Însă Trump, după ce l-a înlăturat pe Maduro de la putere și s-a alăturat Israelului în atacul asupra Iranului, a afirmat deschis că „următoarea” va fi Cuba. El a intensificat presiunea prin oprirea tuturor transporturilor de petrol venezuelean către Cuba și amenințând că va impune tarife vamale oricărei țări care vinde petrol Cubei.

Drept urmare, Cuba susține că nu a primit niciun transport de petrol de trei luni și că a impus un raționalizare severă a energiei, ceea ce a dus la întreruperi extinse de curent. O mare parte din economia sa a stagnat.

Săptămâna trecută, Trump le-a spus reporterilor de la bordul Air Force One: „Vorbim cu Cuba, dar vom rezolva cu Iran înainte de Cuba”.