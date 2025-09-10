Mesajul unei profesoare: „Nu mai judecați părinții care își fac vize de flotant! Nicio școală nu devine degeaba pom lăudat”

Când vine vorba despre copilul tău, muți munții. Si, da, faci tot ceea ce nu ar trebui să faci pentru a-l vedea intr-un mediu stimulativ, competitiv- constructiv. FOTO: PIXABEY

„Părinții sunt vinovați că își fac vize de reședință”. Da, sunt vinovați moral, nu și legal, la acest moment. Dar și această lipsă de moralitate este discutabilă.

Când ai copii, îți dorești nu ce este mai bine, ci totul pentru ei. Totul. Acest lucru înseamnă și (sau mai ales) accesul la o educație de calitate. Mulți ani am crezut, fără să fiu părinte, că este o prostie inimaginabilă să îți înghesui copilul într-o școală suprapopulată, doar pentru că este foarte căutată.

Am făcut chiar pe copilul meu, pe primul, experimentul de a-l duce la gradinița de circumscripție, dintr-un cartier destul de pestriț al Bucureștiului. Îmi pare teribil de rău să spun că, în câteva luni, am observat nu doar o regresie comportamentală, cât mai ales o afectare a limbajului (și nu vorbesc despre argoul pe care îl descoperă și pe care îl exersează, toți copiii sunt tentați să încerce pedala lui așa nu :).

