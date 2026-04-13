Meta construiește o versiune AI a lui Mark Zuckerberg care să discute cu angajații

Mark Zuckerberg, fotografiat pe 26 martie 2026 după o întâlnire cu legiuitori americani la Dealul Capitoliului din Washington, FOTO: CQ-Roll Call / Sipa USA / Profimedia

Meta construiește o versiune alimentată de inteligență artificială a lui Mark Zuckerberg care poate interacționa cu angajații în locul său, ca parte a unui efort mai amplu de a remodela compania în jurul AI, relatează Financial Times, citat de Ars Technica.

Patru persoane familiarizate cu situația au declarat pentru FT că Meta – compania care deține, Facebook, Instagram, WhatsApp și Threads – lucrează la dezvoltarea unor personaje 3D fotorealiste, alimentate de inteligență artificială, cu care utilizatorii pot interacționa în timp real.

Trei dintre surse au precizat că Meta a început abia recent să acorde prioritate unui personaj AI bazat pe Zuckerberg.

Zuckerberg, fondatorul și CEO-ul Meta, este implicat personal în antrenarea și testarea versiunii sale AI, care ar putea oferi conversații și feedback angajaților, potrivit uneia dintre surse.

Aceasta a adăugat că personajul este antrenat pe baza manierismelor miliardarului, a tonului său și a declarațiilor publice disponibile, precum și pe baza ideilor sale recente privind strategiile companiei, astfel încât angajații să se simtă mai „conectați” cu fondatorul companiei prin interacțiunea cu acesta.

Meta lucrează și la un asistent personal alimentat de AI pentru Zuckerberg

Proiectul, aflat într-un stadiu incipient, este separat de inițiativa lui Zuckerberg de a construi un „agent director” care să-l sprijine în rolul său de CEO, de exemplu prin accesarea rapidă a informațiilor. Ideea respectivă a fost dezvăluită anterior de The Wall Street Journal.

Zuckerberg a lansat în ultimul an o ofensivă de investiții de miliarde de dolari, promițând să dezvolte o „superinteligență personală” și să recupereze decalajul față de rivali precum OpenAI și Google în construirea unor modele de inteligență artificială de ultimă generație.

Miercurea trecută, Meta a lansat Muse Spark, un model mic, închis, „conceput pentru un scop specific”, destinat utilizării în produsele sale, cu capabilități avansate în domenii precum raționamentul în sănătate și înțelegerea vizuală.

Investitorii de pe Wall Street au primit pozitiv lansarea, iar prețul acțiunilor Meta a crescut cu 7% în acea zi.