Meta Muse depăşeşte ChatGPT în topul aplicaţiilor gratuite pentru iPhone din SUA; 2,5 milioane de descărcări în mai puţin de două săptămâni

Noua aplicaţie Muse, agentul personal de inteligenţă artificială dezvoltat de Meta Platforms, a ajuns pe primul loc în clasamentul aplicaţiilor gratuite pentru iPhone din Statele Unite, depăşind ChatGPT şi acumulând peste 2,5 milioane de descărcări de la lansarea sa din 8 septembrie, potrivit CNBC, citat de news.ro.

Muse a depăşit ChatGPT vineri, iar luni se menţinea înaintea unor servicii populare precum ChatGPT, Polymarket şi Kashi în clasamentul aplicaţiilor gratuite din App Store în SUA. Aplicaţia se află, de asemenea, înaintea rivalilor AI Claude, dezvoltat de Anthropic, şi Grok, precum şi a propriei aplicaţii Meta AI.

Potrivit companiei de analiză Sensor Tower, Muse a înregistrat 730.000 de descărcări în aproximativ primele cinci zile de la lansare şi peste 2,5 milioane până luni. Dintre acestea, aproximativ 1,5 milioane au fost pe iOS şi 1,1 milioane pe Android.

În primele 13 zile de la lansare, Muse a depăşit numărul de descărcări înregistrat în intervale similare de Claude, cu 400.000, şi Grok, cu 200.000. ChatGPT a avut însă 3,1 milioane de descărcări în perioada comparabilă. Sensor Tower precizează că aplicaţiile au fost lansate la momente diferite pe platformele Apple şi Google Play, ceea ce influenţează comparaţia.

Muse poate completa formulare şi organiza e-mailurile utilizatorilor

Meta prezintă Muse drept un instrument prin care utilizatorii pot controla asistenţi digitali capabili să execute sarcini pe internet, inclusiv completarea formularelor electronice şi organizarea căsuţelor de e-mail.

Aplicaţia utilizează familia de modele AI Muse Spark şi reprezintă una dintre principalele iniţiative ale CEO-ului Meta, Mark Zuckerberg, pe piaţa agenţilor AI.

”Până acum, majoritatea utilizărilor agenţilor AI nu au fost cu adevărat destinate oamenilor obişnuiţi”, a declarat analistul Bernstein Stacy Rasgon pentru CNBC. Apariţia Muse şi a altor agenţi ar putea însă deschide calea către o adoptare mult mai largă, a adăugat el.

Interesul pentru Muse s-a reflectat şi pe bursă: acţiunile Meta au crescut luni cu peste 11%. Wells Fargo şi-a majorat, potrivit mai multor relatări, ţinta de preţ pentru acţiunile companiei la 796 de dolari.

Deşi Muse poate fi utilizată gratuit, Meta oferă şi abonamente lunare de 20 şi 100 de dolari, în funcţie de nivelul de utilizare, creând astfel o posibilă sursă de venituri din agenţii AI separată de principala sa activitate de publicitate online.

Amazon blochează accesul Muse, Shopify alege colaborarea

Ascensiunea rapidă a agenţilor AI provoacă însă tensiuni cu platformele pe care aceştia le accesează. Amazon a blocat Muse de pe site-ul său de cumpărături, invocând riscuri privind confidenţialitatea şi securitatea.

Amazon a afirmat că nu a fost anunţată în prealabil că Muse îi va accesa magazinul online şi susţine că agentul ocoleşte funcţiile de personalizare ale platformei şi pare să capteze şi să stocheze datele de autentificare ale clienţilor şi să colecteze informaţii din conturile acestora.

”Considerăm că este destul de simplu: aplicaţiile terţe care se oferă să facă achiziţii în numele clienţilor de la alte companii ar trebui să opereze transparent şi să respecte deciziile furnizorilor de servicii privind participarea sau nu la astfel de activităţi”, a declarat un purtător de cuvânt al Amazon.

Shopify a ales abordarea opusă. CEO-ul companiei, Tobias Lütke, a anunţat luni un parteneriat cu Meta pentru a permite Muse să efectueze finalizarea automată a cumpărăturilor în magazinele online Shopify.

Rămâne însă neclar dacă ritmul actual al descărcărilor Muse va putea fi menţinut. CNBC aminteşte că şi alte produse AI, precum Sora de la OpenAI şi instrumentul video Vibes al Meta, au înregistrat creşteri rapide după lansare, fără a-şi menţine ulterior acelaşi nivel de popularitate.