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Meta testează ochelarii care vor înregistra încontinuu tot ce facem. Ce ne spune asta despre viitorul inteligenței artificiale

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Meta testează o nouă generație de ochelari inteligenți care ar putea înregistra aproape tot ce vede și aude utilizatorul pe parcursul zilei.

  • E un semn al direcției în care pare să se îndrepte întreaga industrie tech: de la chatboturi pe care-i întrebi din când în când, la asistenți care te însoțesc toată ziua.
  • Ochelarii vor face fotografii la intervale regulate și vor capta continuu sunetele din jur, totul pentru ca inteligența artificială să poată construi, practic, o memorie digitală a zilei tale.
  • Smartphone-ul a dominat ultimii aproape 20 de ani, însă interacțiunea cu lumea online și cu AI-ul nu va mai trece neapărat prin ecranul telefonului.
  • Marile companii pariază deja pe asta și au dreptate pe un aspect fundamental al Inteligenței Artificiale.