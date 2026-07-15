Meta testează ochelarii care vor înregistra încontinuu tot ce facem. Ce ne spune asta despre viitorul inteligenței artificiale

Meta testează o nouă generație de ochelari inteligenți care ar putea înregistra aproape tot ce vede și aude utilizatorul pe parcursul zilei.

AI să-și aducă aminte lucruri în locul tău

Ideea e simplă: în loc să cauți manual prin poze sau notițe, ai putea întreba AI-ul lucruri precum „unde mi-am lăsat cheile?”, „cum îl chema pe omul cu care am vorbit ieri?” sau „ce am discutat la ședința de dimineață?”.

Meta vrea ca ochelarii să nu mai fie doar un gadget care răspunde la întrebări, ci un asistent personal care te însoțește permanent și își amintește lucruri în locul tău.

Noul proiect, conform informațiilor obținute de Financial Times, ridică însă și întrebări serioase despre viața privată, mai ales că Meta ia în calcul ca unele dintre aceste funcții să poată fi folosite fără aprinderea LED-ului care indică în prezent că ochelarii filmează. Automat ar fi mult mai dificil pentru cei din jur să știe dacă sunt sau nu înregistrați.

Nu doar META pare că merge în direcția asta

Toate astea vin în contextul în care vorbim de o companie care are deja un istoric controversat în privința confidențialității, iar planurile au reaprins dezbaterea despre cât de pregătită este societatea pentru dispozitive care văd și ascultă aproape permanent.

Asta pentru că Meta nu este singura companie care merge în această direcție.

Startup-uri precum Bee AI, Omi, Friend sau Limitless dezvoltă deja dispozitive care ascultă permanent conversațiile utilizatorului și folosesc inteligența artificială pentru a genera rezumate, liste de sarcini sau o memorie digitală a activităților zilnice. Diferența este că Meta încearcă să ducă această idee către sute de milioane de utilizatori, integrând-o într-un produs pe care oamenii îl poartă deja: o pereche de ochelari.

Un val de probleme legale?

Nu e greu de înțeles de ce ideea provoacă îngrijorare. Ochelarii AI nu înregistrează doar viața celui care îi poartă, ci și pe cea a tuturor celor din jur. Colegi, prieteni, oameni întâlniți întâmplător într-o cafenea sau în metrou pot ajunge să fie surprinși în fotografii sau conversații fără să știe că se întâmplă asta.

Pare genul de device care ar putea duce la un val de probleme legale și procese intentate. E greu de crezut că un număr atât de mare de oameni ar putea fi înregistrați continuu fără consimțământul lor.

AI prezent permanent

Dar dincolo de întrebările legate de viața privată, știrea spune ceva și despre direcția în care pare să se îndrepte întreaga industrie AI.

Până acum, relația noastră cu inteligența artificială era una destul de simplă. Deschideai ChatGPT, Gemini sau Claude atunci când aveai nevoie de ele. Puneai o întrebare, primeai un răspuns și închideai aplicația.

Următoarea generație de produse pare să funcționeze după o logică complet diferită: AI-ul este prezent permanent.

Vede ce vezi tu, aude ce auzi tu și încearcă să aibă o înțelegere completă a vieții tale de zi cu zi. Am acceptat telefoane care știu unde suntem. Următorii ani s-ar putea s-ar putea să acceptăm dispozitive care știu ce am văzut, ce am auzit și cu cine am vorbit.

Cât va mai conta memoria umană?

AI-ul devine un companion care te însoțește peste tot și care promite să-ți externalizeze una dintre cele mai importante funcții ale minții: memoria.

Nu știm încă dacă astfel de dispozitive ne vor schimba capacitatea de a memora sau de a fi atenți. Dar știm că oamenii tind să-și adapteze comportamentul la tehnologiile pe care le folosesc zilnic.

Când știi că telefonul îți găsește drumul, ești mai puțin motivat să-l memorezi. Când știi că AI-ul îți amintește fiecare conversație, e posibil să simți mai puțină presiune să fii atent la detalii sau să le fixezi în memorie.

Smartphone-urile, smartwatch-urile sau asistenții vocali au stârnit la rândul lor îngrijorări. Astăzi fac parte din rutina noastră. Dacă ochelarii AI chiar îți economisesc timp, îți amintesc tot ce ai uitat și îți fac viața mai ușoară, mulți oameni vor considera că merită compromisul.

De ce investesc însă Meta și alte companii în astfel de produse? Cel mai probabil pentru că văd dispozitivele de tip wearables ca fiind viitorul.

Smartphone-ul a dominat ultimii aproape 20 de ani, însă interacțiunea cu lumea online și cu AI-ul nu va mai trece neapărat prin ecranul telefonului. Va trece prin dispozitive pe care le porți toată ziua și care sunt suficient de discrete încât să devină aproape invizibile.

Realitatea e că AI este cu atât mai utilă cu cât știe mai multe despre contextul în care te afli

În plus, realitatea e că inteligența artificială este cu atât mai utilă cu cât știe mai multe despre contextul în care te afli. Un chatbot căruia îi pui o întrebare pornește aproape de la zero. Un AI care te-a însoțit toată ziua știe deja unde ești, cu cine ai vorbit, ce ai făcut și la ce lucrezi. Poate anticipa nevoile tale, poate face recomandări și poate interveni înainte să-i ceri ajutorul.

Cu cât îl folosești mai des și în mai multe contexte, cu atât devine mai util. Iar cu cât devine mai util, cu atât îți este mai greu să renunți la el.

În ultimii ani, companiile de tehnologie au concurat pentru atenția noastră: voiau să petrecem cât mai mult timp într-o aplicație sau pe o platformă. Acum ar putea să încerce să devină o prezență permanentă în viața noastră. Nu doar atunci când scoatem telefonul din buzunar, ci și când mergem pe stradă, vorbim cu prietenii sau participăm la o ședință.