 „Metafora” transformă Palatul Culturii într-un labirint vizual, Grădinile Palas devin cinema în aer liber la Romanian Creative Week

Romanian Creative Week 2026, cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană și desfășurat în premieră sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, transformă în această ediție Palatul Culturii din Iași într-un amplu traseu dedicat artei contemporane, în timp ce Grădinile Palas devin un cinema în aer liber dedicat filmului de autor. Între 13 și 24 mai 2026, publicul este invitat să descopere expoziții, instalații și intervenții artistice care schimbă relația dintre privitor, spațiu și lucrare, construind experiențe în care arta poate fi traversată și explorată.

Nucleul pilonului Arts, powered by UniCredit Bank și realizat alături de partenerii Ploom și Jidvei, se află expoziția centrală „Metafora”, găzduită în Sala Voievozilor a Palatului Culturii. Curatoriată de Marian Pălie și cu un design expozițional semnat de arhitectul Robert Marin, expoziția reunește aproape 20 de artiști și propune un spațiu construit drept un traseu fluid al percepției.

Concepută ca o arhitectură transformabilă a privirii, expoziția dezvoltă un parcurs de tip labirint vizual, în care lucrările sunt descoperite gradual, printr-o succesiune de planuri translucide și structuri transparente care filtrează constant relația dintre obiect, lumină și spectator. Vizitatorul poate vedea întregul spațiu din aproape orice punct al traseului, însă niciodată complet, fiecare perspectivă fiind mediată de straturi care creează distanță, ritm și noi posibilități de interpretare.

Expozitia Metafora – RCW Palatul Culturii

Titlul „Metafora” trimite la originea greacă a termenului metaphora, respectiv „transfer” sau „transport”, și propune ideea unei deplasări continue a sensului, dintr-un plan de percepție în altul.

„Expoziția continuă direcția pe care am început-o în urmă cu cinci ani, aceea de a construi un spațiu care urmărește cele mai noi și relevante forme de limbaj ale artei contemporane. Ne-a interesat nu doar selecția artistică, ci și felul în care publicul ajunge să relaționeze cu aceste lucrări. De aceea, întreaga imagine a expoziției este construită într-un set-up contemporan, fluid și transformabil care surprinde noile forme de expresie și limbajele emergente ale prezentului, dar și felul în care generațiile actuale de artiști și creatori formulează întrebări culturale, sociale și politice despre lumea în care trăim”, a transmis Marian Pălie, curatorul expoziției.

Palatul Culturii, traseu al artei contemporane

Palatul Culturii găzduiește, în cadrul Romanian Creative Week 2026, și alte expoziții care extind această experiență artistică în direcții diferite, de la introspecție și memorie până la relația dintre corp, spațiu și identitate.

Expoziția „An Atlas of Belonging”, curatoriată de Maria Bilașevschi și Valentina Druțu și realizată cu participarea a 20 de artiști, propune o reflecție asupra interiorității și apartenenței, transformând ideea de locuire într-un teritoriu afectiv și invizibil. În același timp, „… and Portraits”, proiect semnat de fotograful Alex Gâlmeanu și implementat împreună cu arhitectul Mihai Birtu, explorează ideea de portret și intimitate dincolo de convențiile clasice ale fotografiei de studio, printr-un design ce invită publicul să privească lucrările prin gaura cheii.

„Beyond Words, Unspoken Stories”, curatoriată de Ștefania Dobrescu și Roxana Tolici, reunește 15 artiști, printre care Mircea Cantor, Horia Damian și Hortensia Mi Kafchin, într-un parcurs în care sensul imaginilor nu este oferit direct, ci se construiește gradual, în relația dintre privitor și lucrare. Tot la Palatul Culturii, expoziția „Echoes of a Precious Mind”, curatoriată de Vladlen Babcinețchi și realizată cu participarea unor artiști precum Felix Aftene și Bianca Mann, dezvoltă un univers aproape mistic construit în jurul simbolului oglinzii și al dualității dintre real și imaginar. Pe esplanada Palatului Culturii, instalația „Synthetic Daisy”, semnată de artistul Miki Velciov, propune o reflecție asupra relației dintre natură și artificial.

Expozitia Metafora – RCW Palatul Culturii

Proiecții de filme de autor în Grădinile Palas

În paralel cu traseul expozițional, Romanian Creative Week propune și unul dintre cele mai consistente programe de cinema de autor. Secțiunea ACT – arthouse cinema transformă Grădinile Palas într-un spațiu dedicat filmului proiectat sub cerul liber, într-o selecție care explorează dorința, identitatea și granița fragilă dintre realitate și imaginar.

Programul din acest an include opt filme, dintre care două vor fi prezentate în avanpremieră națională, reunind producții clasice și contemporane într-un dialog despre felul în care cinemaul continuă să reinventeze limbajul vizual și emoțional al prezentului.

Selecția aduce la Iași filme semnate de regizori consacrați precum Jean-Luc Godard, Richard Linklater, François Ozon și Sally Potter. Toate proiecțiile vor avea loc în Grădinile Palas, în fiecare seară, de la ora 21:00, în perioada 13-21 mai 2026, transformând spațiul într-un loc de întâlnire pentru cinefili și pentru publicul interesat de cinematografia contemporană și clasică.

Programul include:

Nouvelle Vague (comedie, dramă, r. Richard Linklater, 2025). Biletele pot fi achiziționate de AICI;

À Bout de Souffle (polițist, thriller, r. Jean-Luc Godard, 1960). Biletele pot fi achiziționate de AICI;

Străinul – avanpremieră națională (dramă, r. François Ozon, 2025). Biletele pot fi achiziționate de AICI;

A New Dawn – avanpremieră națională (animație, r. Yoshitoshi Shinomiya, 2026). Biletele pot fi achiziționate de AICI;

Orlando (dramă, r. Sally Potter, 1992). Biletele pot fi achiziționate de AICI;

Trilogia Before, realizată pe parcursul a aproape 20 de ani: Before Sunrise (dramă, 1995), Before Sunset (dramă, 2004) și Before Midnight (dramă, r. Richard Linklater, 2013). Biletele pot fi achiziționate de AICI.

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week, desemnat în 2023, de EUIPO, drept cel mai mare eveniment al industriilor creative din Uniunea Europeană, este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative. S-a înființat în Iași, în august 2011. A organizat până acum, direct sau prin patronatele membre, peste 100 de proiecte de promovare națională și internațională a industriilor creative.

Parteneriat media