Metrorex îi informează pe bucureșteni că metroul ar putea veni mai greu, „lucru resimțit deja odată cu începerea școlii”

„Intervalele de circulație pot crește în anumite perioade față de graficul aprobat”, a declarat Metrorex, joi, într-un comunicat de presă.

Compania a explicat că „disponibilitatea operațională a parcului de material rulant a înregistrat modificări”, iar acest lucru „determină creșterea intervalelor de circulație”.

„Pentru asigurarea mobilității călătorilor pe Magistrala 2 și pentru menținerea intervalelor de circulație prevăzute în graficele aprobate, Metrorex a introdus în circulație trenuri de tip Bombardier în locul trenurilor CAF, aflate în această perioadă la revizie. Menționăm că reviziile planificate nu pot fi devansate sau întârziate din motive clare ce țin de siguranța și standardele de operare impuse de fabricant și autoritățile din domeniu”, scrie în comunicatul de presă de joi.

Metrorex susține că „depune toate eforturile necesare pentru ca circulația trenurilor să se desfășoare conform graficelor de circulație aprobate, în condiții de siguranță, regularitate și confort”.

„Cu toate acestea, ca urmare a diferitelor situații care intervin în circulația trenurilor, supraaglomerare, defecțiuni, situații medicale sau alte situații independente de Metrorex, intervalele de circulație pot crește în anumite perioade față de graficul aprobat, lucru resimțit deja odată cu începerea școlii. Având în vedere că modificările sunt dinamice și adaptate cât mai mult nevoilor de călătorie, intervalul de succedarea a trenurilor se modifică de la caz la caz”, mai notează compania.

Metrorex a precizat că monitorizează situația „în permanență”.

„Prezentăm scuze călătorilor afectați pentru disconfortul creat și le mulțumim pentru înțelegere și pentru că aleg metroul ca partener de drum în deplasările prin București”, a conchis Metrorex.

Avertismentul sindicaliștilor

Miercuri, într-o conferință de presă, șeful Unității – Sindicatul Liber din Metrou (USLM) a declarat că metroul riscă să se oprească din data de 16 septembrie, dacă angajații Metrorex nu își primesc salariile, potrivit Agerpres.

Marian Artimon a spus în conturile Metrorex mai sunt doar 3.000 de lei, prea puțini bani pentru a fi plătite salariile în 12 septembrie.

„Conform contractelor individuale de muncă, dacă se întârzie plata salariului cu mai mult de trei zile, oamenii sunt liberi să facă tot ce doresc: să intre în concediu, în libere sau chiar acţiona conducerea în judecată, conform reglementărilor în vigoare”, a declarat liderul sindical.