Metroul din București se oprește luna viitoare, avertizează sindicaliștii, care ironizează un ministru și atacă un partid aflat la guvernare: „Acuzații neadevărate și calomnioase”

Metroul se va opri în septembrie 2026, dacă Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii nu va plăti compensaţia, avertizează Unitatea Sindicatul Liber din Metrou (USLM), într-un comunicat remis miercuri AGERPRES.

„Urmărim de câteva zile aducerea în prim planul ştirilor cotidiene, de către actualul ministru interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, a două ‘ciorbe’ reîncălzite şi imposibil de realizat, dar foarte uşor de combătut. Una, aceea că metroul bucureştean este „gaura neagră” a economiei româneşti, iar a doua, cum că transportul metropolitan integrat este singura soluţie de salvare a metroului. Considerăm că aceste ştiri au devenit prioritare şi prin prisma faptului că în plan politic primarul Fritz este trimis acasă, iar USR îşi caută noul lider. Cine este cel mai expus zilnic? Dl. ministru. Încă acordăm respect funcţiei domnului ministru foarte săritor şi salvator, care sare în apărarea furnizorului de energie electrică a metroului. Uită că Metrorex este o societate condusă pe OUG 109/2011 şi nu te poţi amesteca direct în conducerea societăţii. Efectiv, conducerea este a administratorilor şi a directorilor pe mandat ai Metrorex. Nu poţi să ieşi public cu adrese de tragere la răspundere pentru datoriile Metrorex”, susţin sindicaliştii.

Acuzații „neadevărate și calomnioase”

USLM subliniază că datoriile Metrorex sunt cauzate de faptul că MTI nu plăteşte compensaţia la timp şi numai în 2026 aceasta este cu 450 de milioane de lei mai mică decât prevede contractul de servicii publice de transport.

„Cel mai simplu răspuns privind cauzele datoriilor Metrorex este faptul că Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii nu plăteşte compensaţia la timp. Numai în 2026 compensaţia este cu 450.000.000 lei mai puţin decât prevede contractul de servicii publice de transport. (…) La fel a făcut Guvernul Bolojan şi în anul 2025 când compensaţia a fost cu 350.000.000 lei mai mică. Afirmaţia domnului ministru cum că orice sumă s-ar băga în Metrorex banii nu se regăsesc e total neadevărată şi calomnioasă la adresa celor care muncesc la metrou. Se dovedeşte simplu că în doar doi ani aţi generat prin neachitarea compensaţiei o lipsă de 800.000.000 lei. Deci, Metrorex nu este o gaură neagră a economiei, este o societate ai căror acţionari nu o capitalizează, iar statul nu îşi respectă obligaţiile contractuale”, susţine USLM.

În ceea ce priveşte ideea conform căreia metroul ar trebui să fie în subordinea Primăriei Capitalei, aceasta nu este nouă, însă PMB „nu este în stare să se ţină pe ea, fiind în faliment nedeclarat (ex. STB insolvenţă, Termoenergetica aproape)” tot din cauză că nu li s-a dat compensaţia la timp şi în valorile contractate.

„Totul este generat de stat”

„Totul este generat de stat, care nu îşi respectă semnătura de pe contracte şi nu dă la timp şi la valoarea semnată compensaţia. Solicităm, de asemenea, ministrului să nu mai aducă ştiri false şi să pună bucureştenii în antiteză cu alţi cetăţeni din alte oraşe şi pe metroişti contra călătorilor. Metroiştii îşi fac treaba, roata se învârte. Dacă tot vrea să fie salvatorul metroului, să acorde compensaţia pentru metroul bucureştean. Apropo, sunt peste 600.000 de călători pe zi, iar prin activitatea sa metroul aduce bunăstare la 4.000.000 de cetăţeni zilnic. Atenţie! Fără compensaţie, metroul se va opri în septembrie 2026”, transmite sindicatul de la metrou.

Acuzațiile lui Miruță

Ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruţă, a scris pe Facebook că Metrorex consumă energie electrică în valoare de un milion de euro pe lună, însă nu a achitat facturile în ultimele trei luni, primind o notificare în acest sens.

„Am vorbit şi săptămâna trecută, şi în această seară (luni, n.r.) cu domnul director al Hidroelectrica. Nu suntem în situaţia în care Metrorex să fie deconectat, ci se încearcă o negociere pentru eşalonarea plăţii. Între timp, am extins misiunea Corpului de Control la Metrorex, fiindcă acolo banii nu sunt utilizaţi în cel mai eficient mod”, a notat Miruţă, luni seara.

La rândul lor, reprezentanţii Metrorex au afirmat, marţi, într-un comunicat, că zilnic sunt efectuate plăţi către furnizorul de energie electrică, Hidroelectrica, în vederea reducerii progresive a obligaţiilor de plată restante şi a stingerii acestora.

„Metrorex continuă să efectueze zilnic plăţi către furnizorul de energie electrică, în vederea reducerii progresive a obligaţiilor de plată restante şi a stingerii acestora. La acest moment, valoarea obligaţiilor de plată către Hidroelectrica este mai mică decât valoarea consumului aferent unei luni”, au precizat aceştia.