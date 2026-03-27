Mexicul a declanșat o operațiune de căutare în Caraibe după ce două nave cu ajutoare umanitare nu au mai ajuns în Cuba

Navă cu ajutoare umanitare din Mexic ce a ajuns pe 24 martie în Havana. Foto: Jorge Luis Banos / AP / Profimedia

Marina mexicană a anunțat joi că a declanșat o operațiune de căutare și salvare în Caraibe pentru a găsi două ambarcațiuni cu vele care transportau ajutoare umanitare către Cuba, după ce navele nu au ajuns la Havana la data prevăzută, transmite Reuters.

Marina Mexicului a precizat că cele două ambarcațiuni au plecat săptămâna trecută din Isla Mujeres, în statul mexican Quintana Roo din Caraibe, cu destinația Havana, având la bord nouă membri ai echipajului de diferite naționalități.

Navele trebuiau să sosească între 24 și 25 martie, dar nu s-a primit nicio comunicare din partea lor și nici o confirmare a sosirii lor, a declarat marina.

Cele două ambarcațiuni dispărute fac parte dintr-un efort mai amplu de ajutorare a Cubei, care se confruntă cu o criză energetică, suferind de întreruperi prelungite de curent electric și de o criză economică tot mai profundă după ce SUA au înăsprit embargoul asupra petrolului și a altor bunuri. O altă navă din convoi a ajuns marți la Havana.

Săptămâna trecută, voluntari din Mexic au încărcat bărcile cu orez, șervețele umede pentru bebeluși, fasole, lapte praf, medicamente și alte provizii, ca parte a Convoiului „Nuestra America”, o inițiativă neguvernamentală care urmărește să livreze alimente, medicamente și bunuri legate de energie insulei.

„Căpitanii și echipajele sunt marinari experimentați, iar ambele nave sunt echipate cu sisteme de siguranță și echipamente de semnalizare adecvate”, a declarat un purtător de cuvânt al convoiului pentru Reuters. „Cooperăm pe deplin cu autoritățile și rămânem încrezători în capacitatea echipajelor de a ajunge în siguranță la Havana”, a adăugat el.

Mexicul a stabilit, de asemenea, contacte cu centrele de coordonare a salvării maritime din Polonia, Franța, Cuba și Statele Unite, precum și cu reprezentanții diplomatici ai țărilor de origine ale celor aflați la bord, a declarat marina.