Microsoft a scăpat de o amendă din partea UE

Microsoft a scăpat de vineri de o posibilă amendă din partea Uniunii Europene pentru abuz de poziție dominantă în legătură cu aplicația sa de videoconferințe Teams, după ce Comisia a anunțat că a acceptat propunerea companiei de a o separa clar de programele sale precum Word, Excel și Outlook, transmite AFP.

Angajamentele gigantului american de software „răspund preocupărilor exprimate de Comisie din cauza legăturilor dintre Microsoft Teams și aplicațiile foarte populare Word, Excel, PowerPoint și Outlook, incluse în pachetele software Office 365 și Microsoft 365 pentru clienții de afaceri”, a explicat Comisia Europeană într-un comunicat de presă.

Conform promisiunilor făcute publice în primăvară, gigantul american de software nu numai că va „oferi versiuni ale pachetelor sale software care nu includ Teams și la un preț redus”, dar va permite și clienților care au subscris deja la licențe să treacă la versiuni fără Teams.

În plus, grupul va facilita funcționarea în Windows a aplicațiilor Teams concurente și va permite clienților să își transfere datele de la Teams la acestea.

„Contribuind la restabilirea concurenței loiale, aceste angajamente vor deschide piața pentru alți furnizori de instrumente de comunicare și colaborare în Europa”, a apreciat Comisia.

Citește și Skype se închide definitiv. Microsoft renunță la pionierul apelurilor online în favoarea aplicației Teams

Cazul a început în iulie 2020 cu o plângere din partea start-up-ului american Slack, care între timp a fost achiziționat de Salesforce.

Confruntată cu o pierdere a cotei de piață în domeniul mesageriei pentru întreprinderi, Slack a reclamat Microsoft la Comisia Europeană pentru concurență neloială.

În iulie 2023, Comisia a deschis o investigație împotriva Microsoft pentru practici anticoncurențiale.

Atunci când și-a prezentat angajamentele consolidate de remediere a abuzurilor identificate de UE în luna mai, Microsoft a declarat că acestea „reprezintă o soluție clară și cuprinzătoare la problemele ridicate de (concurenți) și vor oferi clienților europeni mai multe opțiuni”.

Anul trecut, Microsoft anunțase deja că disocia Teams de suitele sale Office 365 și Microsoft 365, care includ și Powerpoint și Outlook. La momentul respectiv, grupul a subliniat că clienții săi pot achiziționa acum acest software fără aplicația de videoconferință, la un preț mai mic.

Comisia a considerat însă aceste modificări insuficiente pentru a răspunde preocupărilor sale, ceea ce a determinat grupul să își majoreze angajamentele în mai 2025.