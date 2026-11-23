Legea nr. 219/2026 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice a fost adoptată și publicată în Monitorul oficial. Legea se adresează, în principal, celor ce dețin pagini de internet sau magazine virtuale.

Din punctul nostru de vedere, spune consultantul fiscal Adrian Bența, ideile principale sunt:

1.Utilizatorul trebuie informat înainte să își dea acordul. Informațiile trebuie să fie clare, complete și ușor de găsit. Acestea trebuie să explice de ce sunt folosite datele și cum poate fi retras acordul. Dacă sunt implicați terți, utilizatorul trebuie informat și despre scopul general în care aceștia folosesc informațiile și despre cum le poate șterge sau cum poate refuza accesul terților.

2. Refuzul trebuie să fie disponibil pe primul ecran al bannerului. Dacă bannerul afișează opțiunea „Acceptă toate” pe primul ecran, tot acolo trebuie să ofere o opțiune directă de refuz pentru operațiunile care necesită acord. Opțiunea de refuz trebuie să fie clară, iar vizibilitatea și accesibilitatea sa trebuie să fie comparabile cu cele ale opțiunii de acceptare.

3. Setările detaliate trebuie afișate separat. Utilizatorul poate alege tipurile de cookie-uri pe care le acceptă. Dacă bannerul oferă acceptarea integrală pe primul ecran, opțiunea de refuz direct rămâne obligatorie chiar și atunci când există un meniu de setări.

4. Sunt interzise practicile care împing utilizatorul să accepte. Pentru operațiunile care necesită acord sunt interzise căsuțele prebifate și opțiunile activate automat. Sunt interzise și mesajele înșelătoare sau interfețele care fac refuzul nejustificat de dificil.

5. Acordul poate fi retras oricând. Mecanismul de retragere trebuie să fie ușor de găsit, iar retragerea trebuie să fie cel puțin la fel de simplă ca acordarea consimțământului.

6. Acordul trebuie să poată fi dovedit. Persoana care stochează informațiile sau le accesează în baza acordului trebuie să poată demonstra că utilizatorul și-a dat acordul și când a făcut acest lucru.

7. Termenul de conformare este de 120 de zile. Termenul curge de la data intrării în vigoare a legii. Nerespectarea regulilor privind informarea, obținerea, retragerea și dovedirea acordului constituie contravenție.