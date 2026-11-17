Într-un domeniu în care întâlnirile de business sunt încă dominate de bărbați, iar producția de hardware românesc este privită uneori cu scepticism, Mihaela Zărnescu a construit, alături de soțul său, o afacere care dezvoltă și produce echipamente personalizate de microelectronică. De la primele operațiuni de producție și instalări nocturne ale senzorilor în asfalt, până la soluții folosite în proiecte Smart City din mai multe orașe din România, parcursul Raelectronics arată că o idee devine business abia după multă muncă și numeroase încercări.

Pentru Mihaela Zărnescu, cofondatoarea Raelectronics, unul dintre cele mai importante obstacole de la început nu a fost neapărat unul tehnic sau financiar, ci legat de felul în care era percepută într-o industrie în care femeile sunt mai puțin prezente. „În timpul întâlnirilor, majoritatea oamenilor de business se adresau în primul rând colegilor mei, pentru că erau bărbați, crezând că eu sunt doar pe partea administrativă, nu și pe cea de producție sau pe discuțiile despre produs efectiv, despre soluțiile pe care noi le oferim”, povestește aceasta.

În realitate, implicarea sa în dezvoltarea companiei a însemnat mult mai mult decât administrarea afacerii. La început, participa inclusiv la activitățile concrete din producție: de la lucrul cu componentele electronice și lipituri până la curățarea acestora și pregătirea echipamentelor.

A doua prejudecată pe care a întâlnit-o a fost legată de capacitatea României de a produce hardware de calitate. Există încă percepția că în țară se face mai ales software sau implementare, în timp ce echipamentele sunt importate. „Noi suntem o firmă unde producem inclusiv partea de hardware de calitate. De la idee la produs, începând de la hardware, software și tot ceea ce ține de a duce la un produs finit, funcțional și durabil”, explică Mihaela Zărnescu.

De la o idee la un produs care funcționează în orașele din România

Unul dintre lucrurile care au surprins-o în parcursul antreprenorial a fost diferența dintre o idee care funcționează la nivel de prototip și un produs care poate fi implementat în condiții reale. „Am conștientizat că nu doar ideea contează. Contează și drumul efectiv pe care îl faci. Până îl pui în practică, până îl pui pe piață, sunt multe încercări ca acel prototip să prindă viață și să funcționeze așa cum trebuie”, spune cofondatoarea Raelectronics.

Compania a fost construită împreună cu soțul său, cei doi completându-se în responsabilitățile de zi cu zi. El s-a ocupat în principal de ideile inovative și de componenta tehnică, în timp ce Mihaela Zărnescu a preluat administrarea, contabilitatea, partea juridică, relația cu furnizorii și clienții. Însă, la început, delimitarea responsabilităților nu era atât de clară. Era nevoie ca fiecare să se implice acolo unde era necesar, iar proiectele presupuneau adesea un efort care depășea programul obișnuit de lucru. „Am muncit zi, noapte, Crăciun, Revelion, nu a contat. Plecam din București, ajungeam noaptea la Târgu Mureș, de exemplu, ca să instalăm senzorii pe care îi puneam în asfalt și nu puteam să blocăm străzile, circulația”, își amintește aceasta.

Unul dintre produsele companiei este un senzor de monitorizare a traficului auto, conectat la sistemele Smart City. Pentru instalarea lui în asfalt, intervențiile trebuiau realizate noaptea, astfel încât traficul să nu fie afectat. Cu timpul, echipa s-a extins, iar compania a putut să își dezvolte activitatea și să lucreze în paralel la mai multe proiecte.

Succesul înseamnă să vezi că oamenii folosesc un produs făcut în România

Pentru Mihaela Zărnescu, succesul nu se măsoară doar în dimensiunea companiei sau în numărul de proiecte dezvoltate. El apare mai ales în momentul în care soluțiile create ajung să fie folosite de oameni, chiar dacă aceștia nu știu neapărat cine le-a produs.

Un exemplu este senzorul care contribuie la identificarea locurilor de parcare disponibile. Oamenii pot beneficia de o soluție de acest tip fără să știe că echipamentul hardware din spatele ei este produs integral în România. „Succesul este în momentul în care produsul tău funcționează, merge, este implementat în toată România, oamenii beneficiază de el și conștientizează că acest produs este 100% făcut în România”, spune antreprenoarea.

Aceeași satisfacție vine și din relația cu clienții. Atunci când un produs funcționează și este apreciat, clienții revin cu alte provocări și cu noi idei pentru care caută soluții. Pentru ea, acesta este și unul dintre principalele motive pentru care continuă să investească energie în dezvoltarea afacerii: momentul în care o idee notată pe hârtie devine un produs fizic, funcțional, implementat și folosit.

Antreprenoriatul nu începe și nu se termină cu o idee

Dacă ar fi să demonteze un mit despre antreprenoriat, Mihaela Zărnescu ar alege ideea că o afacere de succes pornește exclusiv de la o idee bună. În opinia sa, ideile sunt importante, dar reprezintă doar începutul unui proces mult mai lung. Provocarea reală este să transformi conceptul într-un produs care funcționează, să îl implementezi și să câștigi încrederea clienților. „Ideea este una, dar punerea în practică este ceea ce îți consumă energia și îți ocupă tot timpul. Chiar dacă nu este din prima, trebuie să încerci de zeci, de sute de ori”, explică ea.

Perseverența, capacitatea de a testa și de a reveni asupra unei soluții, dar și disponibilitatea de a învăța pe parcurs sunt elemente fără de care o idee nu poate deveni o afacere sustenabilă.

Acest articol face parte din seria susținută de Calea BRD, platforma dedicată antreprenoriatului feminin pentru a inspira, informa și sprijini femeile care își doresc să construiască și să dezvolte propriile afaceri. Prin povești autentice, resurse utile precum Startarium, oferit de Impact Hub, și perspective relevante, Calea BRD aduce în prim-plan provocările, reușitele și oportunitățile din parcursul antreprenorial, contribuind la crearea unui mediu în care ideile femeilor prind contur și se transformă în afaceri sustenabile. Pentru mai multe informații despre produsele, serviciile și oportunitățile oferite antreprenoarelor de BRD-Groupe Societe Generale, vizitați www.brd.ro/calea-brd.

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