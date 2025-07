La două săptămâni de la numire, consilierul personal al ministrului Transporturilor a ajuns în Consiliul de Administrație al CFR Călători. „Am experiență, compania e într-o situație delicată” / Cât va câștiga 

Mihai Drăgan va primi pentru CA suma de 7.000 de lei, o dublare față de salariul de consilier, a spus el, într-un dialog cu HotNews.

Mihai Drăgan a intrat în Consiliul de Administrație al CFR Călători pe 18 iulie, iar numirea este pentru o perioadă limitată, conform site-ului CFR. Mai exact, până în 18 decembrie 2025.

Drăgan este „neafiliat politic”, conform mențiunii din dreptul numelui lui Drăgan, la prezentarea CA pe siteul CFR Călători.

HotNews l-a întrebat pe Mihai Drăgan cum s-a ajuns la numirea sa în CA-ul CFR Călători. În dialogul cu HotNews, el a precizat că numirea este temporară și „necesară pentru ca instituția să își poată continua activitatea”.

„Am mai făcut parte cu succes și din alte consilii de administrație”

„Eu am depus un CV. Dar este vorba de o numire temporară. Este în desfășurare o procedură de selecție, din ce cunosc eu, pentru numirea administratorilor, la care eu nu particip. Știu că această numire este una temporară pentru a avea numărul minim pentru funcționarea Consiliului de Administrație pe de-o parte, pe de altă parte Ministerul a vrut să știe direct de la sursă problemele cu care, mă rog, se confruntă compania, că este o companie într-o situație delicată”, a fost răspunsul dat de Drăgan.

Întrebat dacă există vreo legătură între numirea sa în CA-ul CFR Călători și faptul că este consilierul personal al ministrului Transporturilor, Drăgan a răspuns: „Tocmai v-am spus că am vrut să știm de la sursă această chestiune. Dar legătura cred că este mult mai mare cu faptul că am experiență în domeniu”.

„Mă refer la faptul că sunt jurist cu 25 de ani de experiență în avocatură, pe de-o parte, pe de altă parte am mai făcut parte cu succes și din alte consilii de administrație, nu gândindu-vă la ceea ce se dezbate în spațiul public astăzi, ci pe sume infime, adică chiar super decente, și cu rezultate foarte bune”, a spus Mihai Drăgan în dialogul cu HotNews.

Totodată, Drăgan a spus că și-a depus CV-ul din proprie inițiativă și că nu își mai amintește dacă a făcut acest lucru înainte sau după ce a devenit consilierul personal al ministrului Ciprian Șerban.

Mihai Drăgan, numit și în alt Consiliu de Administrație, de un alt ministru PSD

Conform CV-ului său, publicat pe site-ul CFR Călători, Drăgan a fost din februarie 2019 până în februarie 2020 membru CA la „NEXGEN COMMUNICATIONS SRL”, după ce a fost desemnat de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

În aceeași perioadă a fost și membru al CA „TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SRL” și membru al comitetului de remunerare și nominalizare la aceeași firmă. Și în ultimele cazuri el a fost numit în aceste funcții tot de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (minister care a fost ulterior desființat, în noiembrie 2019).

În februarie 2019, când Drăgan a fost numit în toate aceste trei funcții, ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale era Alexandru Petrescu, de la PSD, iar la conducerea Guvernului se afla Viorica Dăncilă. Petrescu este acum directorul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Înainte de 2020, Drăgan a activat doar ca avocat, conform CV-ului său. În 1996, timp de două luni, a fost „analist” la centrul de monitorizare a presei a Partidului Democrației Sociale din România, partid care în 2001 a fuzionat cu Partidul Social Democrat Român și s-a transformat în PSD.

Cât câștigă consilierul personal al ministrului Transporturilor ca membru CA la CFR Călători

Mihai Drăgan susține că din noua funcție de membru al CA CFR Călători are un venit lunar: „În jur de 7.000 de lei” net. Întrebat cât câștigă și din funcția de consilier personal al ministrului Transporturilor, Drăgan a spus că „aproximativ aceeași sumă”.

Experiența din alte CA-uri spune că îl recomandă să ocupe această funcție.

„V-am expus mai devreme faptul că sunt avocat, un avocat cu experiență, suspendat în acest moment, cu experiență de 25 de ani în domeniu. Adică cred că asta a fost primordial, faptul că am experiență în domeniul juridic. Pe de altă parte, faptul că am fost în alte CA-uri, de exemplu la Telekom, am fost un an de zile, iar în anul acela Telekom a fost în singurul an cu profit în acel moment. Un profit operațional de 700 de milioane de lei”, a explicat Drăgan.

Mihai Drăgan a declarat și că nu este afiliat politic: „Nu sunt membru al niciunui partid politic, iar solicitarea de a face parte din echipa ministrului este exclusiv tehnică”.

„Atribuțiile mele ca și consilier sunt din perspectivă juridică, așa cum v-am spus. De asta v-am și spus de experiența mea de 25 de ani, pentru că asta a contat și în momentul la care mi s-a propus funcția de consilier”, a punctat el.

A fost avocatul liderului de sindicat Ion Rădoi

Ca avocat, Mihai Drăgan a fost și reprezentantul legal al lui Ion Rădoi, fost lider de sindicat de la metrou și fost parlamentar, timp de două mandate (2000-2008), din partea PSD.

Drăgan, în calitate de avocat al lui Rădoi, emitea un punct de vedere la acea dată în numele fostului lider de sindicat de la metrou.

Ion Rădoi a fost cel puțin 15 ani liderul sindicatului de la metrou. Cum o biografie oficială a sa nu există, cele mai vechi mențiuni ale sale în presa ca lider al sindicatului de la metrou sunt de prin 2005, moment când Rădoi era și senator din partea PSD.

Care este situația la CFR Călători

Potrivit datelor de la Club Feroviar, CFR Călători a avut, în 2024, pierderi de 460 de milioane de lei. Publicația oferă pierderile companiei înregistrate în decursul ultimilor ani: