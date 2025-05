Mihai Fifor (PSD): Reveniţi-vă, zmeilor de la USR. Nicuşor Dan nu înseamnă USR redivivus, înseamnă soluţia de moment. Hai la negocieri, poate ne convingeţi că meritaţi efortul

Deputatul PSD Mihai Fifor îi critică sâmbătă pe cei de la USR, cărora le cere „să îşi revină şi să accepte realitatea”, şi anume că Nicuşor Dan nu înseamnă USR redivivus, ci înseamnă soluţia de moment la spaima uriaşă a românilor faţă de tot ce putea însemna Simion plus Georgescu, scrie News.ro. El le cere acestora să meargă la negocieri pentru formarea guvernului. „Poate ne convingeţi că meritaţi efortul!”, mai spune Fifor.

„Am din ce în ce mai mult sentimentul că cineva încearcă, cu tot dinadinsul, să ne ia de proşti. Pe noi, pe cei de la PSD. Cred că nu s-a înţeles prea bine cum au stat lucrurile în 18 mai. Nu. Românii nu au votat USR în 18 mai. Nici PNL. Ba chiar foarte mulţi – mai mulţi decât s-ar putea crede – nu au votat PENTRU Nicuşor Dan, ci ÎMPOTRIVA lui Simion. Masiv. Cu tot respectul pentru preşedintele ales, Nicuşor Dan”, a scris Mihai Fifor într-o postare pe Facebook.

„Să vii acum cu guşa umflată ca un curcan care a halit vişinele din vişinată şi să pretinzi că eşti coada de la prună (no offense), şi să încerci o retorică de învingător – mă refer, evident, la USR – e ca şi cum ai spune că ai luptat, dar tu ai stat ascuns sub pod. (no offense, din nou) Oameni buni, treziţi-vă! Nu! Nu! Nu! Lumea nu vrea iar Ghinea, Drulă, Clotilde, Voiculescu… NU! Nici Orban! Nici Cioloş! Oamenii vor, cu siguranţă, un dram de decenţă şi un pic de smerenie. Şi, mai mult ca orice, vor certitudinea că poate exista un guvern responsabil, care să facă ceva cu ţara asta. Să continue investiţiile, programele de dezvoltare, să vină în ţinta de deficit şi, în general, să dea o speranţă că lucrurile merg în direcţia cea bună”, mai spune Fifor.

El le transmite celor de la USR să îşi revină.

„Aşa că, reveniţi-vă, zmeilor de la USR! Şi acceptaţi realitatea: Nicuşor Dan nu înseamnă USR redivivus. Înseamnă soluţia de moment la spaima uriaşă a românilor faţă de tot ce putea însemna Simion plus Georgescu. Atât. Aşadar, învăţaţi smerenia. Nu vă strică. Şi cu smerenie şi responsabilitate, hai la negocieri. Poate ne convingeţi că meritaţi efortul! Românii sigur îl merită!”, completează parlamentarul PSD.