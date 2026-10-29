Mihai Stoica a anunțat obiectivul înainte de Universitatea Cluj – FCSB: „Să facem rocada”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, își dorește ca roș-albaștrii să obțină a patra victorie consecutivă în SuperLiga sub comanda lui Laurențiu Reghecampf și să facă „rocada” în clasament cu Universitatea Cluj după meciul direct.

După 13 etape, FCSB ocupă locul 6, cu 21 de puncte, în timp ce U Cluj se află pe 5, cu 22. Înainte de confruntarea de pe Cluj Arena, gruparea bucureșteană are de disputat și un meci la Bistrița, cu Gloria, în Cupa României.

„Luni, marți și miercuri avem antrenamente în bază. De miercuri începe nebunia. Miercuri seară plecăm la Cluj, acolo ne așteaptă autocarul nostru și mergem la Bistrița. Joi (n.r. de la ora 21:30) vom juca la Bistrița, vineri vom rămâne acolo și vom face refacere și antrenament.

Vineri seară ajungem la Cluj, unde stăm până luni, când vom juca împotriva Universității Cluj (de la 20:30), un meci extrem de important. Ne dorim să facem rocada. Știm că întâlnim un adversar foarte bun, dar avem încredere în ceea ce se întâmplă acum la FCSB”, a declarat oficialul roș-albaștrilor, potrivit fanatik.ro.

Mihai Stoica a mărturisit că își făcuse alte scenarii pentru poziția echipei în clasament, însă rezultatele din celelalte meciuri au schimbat socotelile.

„Eu făcusem alte calcule. Să ajungem pe locul 6, nu doar să intrăm în play-off. Mi-au dat peste cap planurile cei de la Petrolul, care au bătut la Botoșani (3-1). Eu programasem ca Botoșani să câștige. Apoi programasem un 1X la Corvinul – Universitatea Cluj (0-3). Sper să i se fi terminat golurile lui Lukic. Treceam pe locul 4”, a explicat Stoica.