Mihai Stoica, asaltat cu oferte după plecarea de la FCSB: „Mi-a zis că în vară mă convinge”

Mihai Stoica a refuzat deja două oferte din Superliga, sosite după ce și-a anunțat plecarea de la FCSB. A dezvăluit că propunerile nu au venit din partea rivalelor istorice.

Fostul președinte al Consiliului de Administrație al clubului roș-albastru a transmis tranșant că nu poate fi convins să lucreze pentru o altă formație din țară.

„Nu este o retragere definitivă din fotbal, dar ce pot spune cu certitudine este că nu am cum, în România, să lucrez în cadrul altui club.

Două oferte am primit ieri, deja le am. În niciun caz de la Dinamo și Rapid, au fost două oferte de la cluburi din prima ligă și am spus clar că nu pot, simplu.

Nu dau detalii, dar mi-a zis că în vară mă convinge. Nu, nu are cum să mă convingă, pentru că nu mă văd în altă parte”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Acesta a precizat că nu intenționează să părăsească Bucureștiul: „Dacă ar fi un club cu care FCSB să nu aibă rivalitate, n-ar fi probleme, dar nu am energia să plec din București. Fac 62 de ani… poate carcasa nu arată rău, dar motorul, la momentul ăsta, are nevoie de reparații capitale”.