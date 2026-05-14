Eurovision 2026: Paradoxul Alexandrei Căpitănescu. Unul dintre cei mai bine clasați români la Eurovision: „Întotdeauna scandalul vinde”

Unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, care a reprezentant țara noastră la Euroviom, este extrem de optimist că Alexandra Căpitănescu se va califica în finala de sâmbătă a ediției de anul acesta a concursului muzical.

Mihai Trăistariu consideră că reprezentanta României are șanse și mai mari de a accede în ultimul act al competiției și datorită criticilor pe care Alexandra Căpitănescu le-a primit ca urmare a mesajului controversat al piesei sale, „Choke Me”.

„Noi avem o vorbă în showbizz: sexul vinde, tot ce se leagă de sex, că e un scandal, că e ceva sexy vinde. Totul se ridică și automat a ridicat-o în sondaje aproape 20 de locuri. Deci, nu i-a dăunat, ci dimpotrivă: a dus-o în atenția tuturor care au dat click”, a spus Mihai Trăistariu joi, la Euronews România.

Mihai Trăistariu s-a referit și la criticile venite din Marea Britanie, în urma cărora au existat voci care au cerut ca piesa „Choke Me” să fie scoasă din concurs pe motiv că incită la violență sexuală.

„Criticile au ridicat-o imediat în sondaje și la casele de pariuri. Întotdeauna scandalul vinde și părțile sexuale nu mai spun. Oamenii au dat click pe piesă să vadă ce e rău în piesa aia. Și nu e atât de rău. Vocea e foarte bună și atunci nu a făcut decât să o ajute. Orice scandal ajută”, a punctat cântărețul.

Mihai Trăistariu este artistul a avut una dintre cele mai bune clasări ale României la Eurovision. El s-a clasat pe locul 4 la concursul Eurovision din 2006, desfășurat la Atena, cu piesa „Tornero”. Aceasta a fost una dintre cele mai bune performanțe ale României la Eurovision, artistul obținând atunci 172 de puncte.

Cele mai bune clasări ale României la Eurovision

România a obținut locul 3 de două ori, cea mai înaltă poziție de până acum:

2005: Luminița Anghel & Sistem – „Let me Try” (Locul 3, la Kiev)

2010: Paula Seling & Ovidiu Cernăuțeanu (Ovi) – „Playing with Fire” (Locul 3, la Oslo)

Alte rezultate notabile ale României în Top 10:

2006: Mihai Trăistariu – „Tornero” (Locul 4)

2017: Ilinca şi Alex Florea – „Yodel It!” (Locul 7)

2002: Monica Anghel și Marcel Pavel – „Tell Me Why” (Locul 9)

Alexandra Căpitănescu intră în competiție în această seară

Ediția din 2026 a Eurovision Song Contest se desfășoară anul acesta la Viena. Prima semifinală a fost marți, 12 mai, în timp ce a doua semifinală se desfășoară joi seară. Marea finală este programată sâmbătă, 16 mai.

Reprezentanta țării noastre va urca pe scena Wiener Stadthalle în prima parte a celei de-a doua semifinale.

Alături de Alexandra Căpitănescu vor evolua și colegii ei de trupă, Bogdan Stoican, Luca Şofron, Matei Cohal şi Thomas Cîrcotă.

Alexandra Căpitănescu a spus despre piesa sa, „Choke Me”, care a stârnit controverse, că este „un manifest personal”. „Este o poveste foarte sinceră, despre echilibrul fragil dintre cădere și revenire”, a declarat pentru HotNews reprezentanta României la Eurovision 2026.

„Este atât piesa cu care participăm la Eurovision, cât și o declarație către propriile persoane de a ne lepăda de fricile și limitele trecutului. Fricile sunt reprezentate de vocea-fantoma, care deși nu este văzută, își face simțită prezența în mintea noastră. Concluzia este puternică și spune la refren faptul ca doar dragostea poate rupe cercul acestor temeri și frici”, a adăugat ea, pentru HotNews.

Alături de România, în a doua semifinală vor mai concura Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveţia, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia şi Letonia.

Semifinala de joi seară va fi transmisă în direct pe TVR 1, la fel ca și finala de sâmbătă, de la ora 22.00.

Finala Eurovision 2026 va fi transmisă și pe YouTube-ul oficial Eurovision.

Critici

Piesa „Choke Me” a atras numeroase critici, inclusiv din Marea Britanie, care introduce o lege care interzice deţinerea şi publicarea de materiale pornografice care prezintă strangulare sau sufocare.

Versurile includ fraze precum: „Iubeşte-mă, fă-mi plămânii să explodeze” şi „Născută ca tu să mă ţii sub control, vreau să mă sufoci” sau „Tot ce am nevoie este dragostea ta, vreau să mă sufoce”.

Căpitănescu a declarat la începutul lunii martie că versurile nu ar trebui interpretate ad literam, argumentând că arta nu ar trebui să fie supusă cenzurii atâta timp cât nimeni nu este rănit.

Melodia este departe de a fi prima înscriere la Eurovision care stârneşte controverse, aminteşte agenția germană DPA. Anul trecut, BBC a depus o plângere cu privire la piesa malteză „Kant”, cuvântul maltez pentru cântec care sună similar cu o expresie vulgară engleză pentru organele genitale feminine.

S-a cerut descalificarea piesei

Criticile la adresa melodiei cu care concurează țara noastră s-au răspândit și online, unde numeroși fani Eurovision au cerut descalificarea piesei sau modificarea versurilor.

În trecut, organizatorii concursului au intervenit în situații similare. De exemplu, amintește ziarul britanic The Guardian, EBU a cerut în alți ani eliminarea din versuri a unor cuvinte precum „shit” sau „pussy”.

Potrivit The Guardian, BBC nu a depus o plângere privind piesa României din acest an, iar videoclipul melodiei este disponibil pe site-ul EBU.