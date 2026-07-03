Mii de blocuri din București, fără apă caldă de la jumătatea lunii iulie, anunță PMB. „Tragem tare”

Primăria Capitalei anunţă vineri că furnizarea apei calde urmează să fie întreruptă la câteva mii de blocuri în a doua jumătate a lunii iulie, pentru lucrări de modernizare la conducte.

„Tragem tare pentru a moderniza conductele de termie. Sunt extrem de necesare pentru Bucureşti! Vrem ca iarna care vine să fim afectaţi cât mai puţin de avarii. 1,3 miliarde de lei am atras, din fonduri europene şi guvernamentale, pentru aceste lucrări de înlocuire şi modernizare ale reţelei termice. Trebuie finalizate până în decembrie 2027, pentru a nu pierde banii nerambursabili”, a anunțat PMB, pe pagina sa de Facebook.

Zonele afectate

Potrivit sursei citate, vor fi afectate următoarele zone:

Pe Șos. Panduri. Perioada 13 – 18 iulie

Termoenergetica București opreaște furnizarea apei calde menajere la 55 de puncte termice. Vor fi afectate 845 de blocuri, timp de șase zile.

În zona cuprinsă între Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Floreasca, Calea Dorobanți și Str. Nicolae Caramfil din Sectorul 1. Perioada 13 – 31 iulie

Va fi sistată apa caldă către 18 puncte termice (230 de blocuri).

În zona cuprinsă între Strada Luică, Bd. Turnu Măgurele, Bd. Constantin Brâncoveanu, Șos. Berceni, Șos. Olteniței, Calea Șerban Vodă, Șos. Giurgiului, Str. Nițu Vasile, Str. Emil Racoviță și Bd. Alexandru Obregia. Perioada 20 iulie – 20 august

Va fi sistată apa caldă către 72 de puncte termice și două module termice (1.100 de blocuri).

În zona cuprinsă între Bulevardul Mihai Bravu, Calea Vitan, Bd. Corneliu Coposu, Bulevardul Octavian Goga și Bd. Mircea Vodă. Perioada 20 iulie – 2 august.

Vor fi lucrări de modernizare pe rețeaua termică primară (…). Impun sistarea furnizării apei calde menajere către 92 de puncte termice (1.016 de blocuri).

În zona cuprinsă între Bd. Mihai Bravu, Calea Vitan, Bulevardul Corneliu Coposu, Bulevardul Octavian Goga și Bd. Mircea Vodă din Sectorul 3. Perioada 20 iulie – 2 august

Va fi întreruptă apa caldă către 92 de puncte termice (972 de blocuri).

Primăria Capitalei spune că, după finalizarea lucrărilor, încărcarea cu apă a tronsoanelor mai sus menționate se va desfășura etapizat, pe măsură ce lucrările se finalizează, pentru a asigura un proces controlat și sigur.