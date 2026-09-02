Mii de conturi Dropbox au fost compromise de un atac cibernetic. Anunțul companiei

Serviciul de găzduire a fișierelor Dropbox a declarat marți că aproximativ 5.000 de conturi au fost compromise luna trecută, hackerii vizualizând și descărcând conținut stocat pe platforma de stocare în cloud, relatează Reuters.

Anunțul oficial a venit după ce unii utilizatori ai Dropbox au primit luni un email din partea companiei prin care erau informați că, între 4 august și 21 august, conturile lor au fost accesate fără autorizație.

Dropbox a confirmat informația după ce Bloomberg News a scris despre atacul informatic mai devreme în cursul aceleiași zile. Compania a precizat că hackerii au accesat fișiere din mai puțin de o treime dintre conturile compromise.

Acțiunile Dropbox au scăzut cu aproximativ 2,4% în tranzacțiile de după închiderea bursei marți.

Atacul cibernetic asupra Dropbox a afectat conturi asociate Lenovo

Dropbox a declarat pentru Reuters că accesul neautorizat a afectat conturi asociate Lenovo care nu aveau activată autentificarea în doi pași. Ca măsură de precauție, Dropbox a decis să închidă toate sesiunile autentificate printr-un ID Lenovo.

Compania a eliminat orice legătură dintre ID-uri Lenovo și conturile Dropbox și și-a modificat sistemele astfel încât utilizatorii să fie nevoiți să introducă parola Dropbox înainte de a accesa un cont prin intermediul Lenovo.

Dropbox a declarat că a raportat incidentul autorităților de reglementare în domeniul protecției datelor.

Lenovo a afirmat că a identificat o „integrare veche” („legacy integration”) între Lenovo ID și Dropbox care „ar fi putut fi utilizată pentru autentificarea necorespunzătoare a anumitor conturi Dropbox”.