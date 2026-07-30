Mii de evacuări în Creta, din cauza incendiilor de vegetație. Ce spun românii care sunt pe insulă

Incendiile din Creta, cea mai mare insulă a Greciei, au loc într-una dintre cele mai aglomerate perioade ale sezonului turistic. Autoritățile încearcă să țină sub control situația, în timp ce cei care au vacanțe planificate se întreabă ce se întâmplă cu ele.

Românii aflați în vacanță în diferite stațiuni povestesc cum au primit alerte pe telefoane sau au fost evacuați.

Care sunt zonele cu focare

Incendiul de vegetație care face ravagii în Creta a izbucnit miercuri în regiunea Rethymno și s-a extins rapid, distrugând locuințe și terenuri agricole. A devenit rapid unul dintre cele mai mari incendii active de pe insulă și continuă să ardă necontrolat, relatează BBC.

Doi pompieri au murit miercuri pe insulă, după ce au rămas blocați în timp ce interveneau pentru stingerea unui incendiu în apropierea localității Krya Vrysi, din regiunea Rethymno.

Deocamdată nu există o imagine clară asupra pagubelor produse, a declarat viceguvernatoarea regiunii Rethymno, Maria Lioni, care a subliniat că principala prioritate este limitarea extinderii incendiului.

Galerie foto

(+2) :

Lioni a descris ziua de miercuri drept „o zi neagră” pentru regiune și a spus că rafalele de vânt au atins în cursul nopții forța 11 pe scara Beaufort, clasificată drept „furtună violentă”, ceea ce a alimentat flăcările și a îngreunat intervenția echipelor de salvare.

În total, aproximativ 8.000 de persoane au fost evacuate din locuințe în cursul nopții, însă ulterior autoritățile le-au permis să se întoarcă.

„Sunt foarte îngrijorată, avem copii mici cu noi”

Pe un grup de Facebook dedicat românilor aflați în Creta, turiștii povestesc care este situația. Unii spun că au fost evacuați, în timp ce alții afirmă că, în stațiunile în care sunt cazați, situația este deocamdată sub control.

„Tocmai am fost evacuați din Preveli Beach. Zona este închisă. Ne-au evacuat pe mare”, a scris o turistă româncă într-un comentariu publicat în urmă cu aproximativ o oră.

„Am vrut sa mergem la Preveli Beach, nu am mai avut cum din cauza incendiilor. A trebuit să părăsim rapid zona”, a spus o altă femeie pe grupul Forum Creta, care are aproximativ 70.000 de membri.

O româncă aflată în Plakias spune că a primit deja mai multe alerte de incendiu și că fumul este vizibil de la distanță.

„Suntem în Plakias, zona portului. Am primit deja trei alerte, se vede fumul de la depărtare, dinspre Preveli. Momentan, cei de la hotel au spus că suntem în siguranță. Eu sunt foarte îngrijorată, avem copii mici cu noi”, a transmis aceasta.

Preveli și Plakias se află pe coasta de sud a insulei Creta, în regiunea Rethymno.

Alți turiști spun că, deși au primit notificări de tip Wildfire Alert, incendiul este departe de zonele în care se află.

Sunt și zone fără probleme

„Noi suntem în Rethymno. Totul e ok aici, cu toate că ieri am fost într-o excursie și am primit alerta de wildfire, dar era foarte departe de noi, un fum în zare”, a scris o altă persoană.

„Suntem lângă Heraklion. Am fost ieri în centrul orașului și se auzeau alerte pe telefoanele unora, dar lumea e foarte relaxată. Sunt obișnuiți”, a scris altcineva.

Mai mulți români aflați în vacanță au transmis din stațiuni din vestul, nordul și estul insuliei, Gazi, Stalos, Platanias, Malia, Hersonissos, Chania, Agios Nikolaos și Sougia, că situația este în prezent liniștită.

Sfaturile MAE pentru români

Românii care călătoresc în Grecia sunt avertizați de MAE că pe fondul temperaturilor ridicate care se vor înregistra începând de joi există un risc ridicat de incendii pentru regiunile Attica, Peloponez (Corint, Argolida, Arcadia, Laconia, insula Kythira), Grecia Centrală (Beotia, Fthiotida, Phocis, insula Evia, insula Skyros), insulele din Egeea de Nord (Lesvos, Chios, Samos, Ikaria), insulele Ciclade și insula Creta.

Cetățenii români sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită, să evite zonele afectate și să respecte cu strictețe instrucțiunile și recomandările autorităților elene, inclusiv eventualele ordine de evacuare transmise prin sistemul de alertare 112.