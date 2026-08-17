Mii de pacienți din România ocupă paturi de terapie intensivă sau oncologie, deși statul nu-i poate trata. Același stat le refuză dreptul la o îngrijire omenească

Pentru zeci de mii de pacienți cu boli incurabile și pentru familiile lor, controlul durerii, sprijinul psihologic și îngrijirea la sfârșitul vieții au ajuns să fie mai degrabă o loterie decât un drept. Această lipsă nu doar afectează calitatea vieții pacienților, ci pune o presiune uriașă pe spitale, medici și aparținători, scrie siteul de investigații Snoop.

192.000 de români au nevoie anual de îngrijiri paliative, dar la nivel național sunt doar 3.700 de paturi. Și acestea distribuite inegal.

Numai 15 din cele 41 de spitale județene din România au compartimente sau secții de îngrijiri paliative, potrivit datelor obținute de jurnaliștii Snoop de la CNAS.

În Arad, de pildă, exista, până în 2023, o secție cu 30 de paturi, dar clădirea în care se afla a fost grav afectată de un cutremur. Proiectul pentru a redeschide secția în altă clădire ar urma să fie încheiat la sfârșitul lui 2026.

Potrivit răspunsurilor colectate de Snoop de la spitale, mai sunt în curs de amenajare secții de paliative la spitalele județene din Baia Mare (30 paturi), Galați (încă 30), Tulcea (26) și Bistrița (încă 30).

Cum se vede lipsa paturilor de îngrijiri paliative din interiorul spitalelor județene din România

Am vrut să aflăm cât de des sunt forțate spitalele să interneze pacienții pe alte secții, așa că am trimis solicitări la toate cele 41 de spitale județene. Snoop a primit răspunsuri de la jumătate dintre ele.

Majoritatea spitalelor nu centralizează informațiile legate de bolnavii care rămân pe paturi de ATI, oncologie, neurologie sau chiar chirurgie, fiindcă nu găsesc loc la paliative.

O excepție a fost Spitalul Județean de Urgență Sibiu. Potrivit acestora, de la începutul lui 2025 și până la jumătatea acestui an, mai mult de o mie de pacienți au rămas internați pe secțiile de neurologie și oncologie pentru că nu s-a putut face un transfer la paliative. Astfel:

„În anul 2025, 437 de pacienți din secția Neurologie şi 241 de pacienți din secția Oncologie au rămas internați din cauza lipsei unui loc disponibil în serviciul de îngrijiri paliative, însumând 678 de pacienți.



În anul 2026, numărul acestora a fost de 223 de pacienți în Neurologie şi 120 de pacienți în Oncologie, reprezentând un total de 343 de pacienți.”

Anul trecut, aceste cazuri au generat un total de 4.500 de zile suplimentare de spitalizare. Este vorba doar de zile în plus peste durata medie de spitalizare din secțiile respective.

În primele șase luni din 2026, numărul total al zilelor suplimentare de spitalizare generate a fost de 2.500. Pe lângă acestea, reprezentanții spitalului estimează gradul de ocupare a paturilor ATI de către pacienți care necesită servicii de îngrijiri paliative la 20-25%.

În 2025-2026, cele zece paturi de paliație de la Spitalul Județean Galați au fost ocupate în proporție de 100% (situație raportată de spitale din toată țara, precum Alba Iulia, Bacău sau Miercurea Ciuc).

De asemenea, „în secțiile oncologie medicală, medicină internă, ATI, neurologie etc. sunt preluați și pacienți care ar necesita servicii de îngrijire paliativă”, a confirmat Valentina Dobrea, managerul spitalului, în răspunsul pentru Snoop.

În Spitalul Județean din Târgoviște funcționează o secție de îngrijri paliative cu 15 paturi, singura din județ.

„Sunt ocupate în totalitate, iar listele de așteptare reprezintă minimum de trei ori numărul paturilor existente”, a explicat Diana Popescu, medic specialist ATI, într-un dialog cu Snoop.

Secția de îngrijiri paliative primește atât pacienți din celelalte secții ale unități medicale, cât și din exterior.

Din cele 30 paturi de terapie intensivă ale spitalului, spune dr. Popescu, aproximativ 10% „sunt reprezentate de bolnavi oncologici care ar avea nevoie de spitalizare la paliative”.

„Avem pacienți la terapie intensivă pe care nu avem unde să-i transferăm. Și atunci acești pacienți vor rămâne o lună, două, până când vrea bunul Dumnezeu acolo”, a spus, într-un dialog cu Snoop, și Ovidiu Gîrbovan, managerul Spitalului Județean din Târgu Mureș.

„Următoarele urgențe încercăm să le rezolvăm în alte terapii intensive din apropiere sau ne ajutăm spitalele între noi, până găsim un pat.”

Cum arată situația, puteți citi în articolul din Snoop.