Mii de persoane evacuate din zone turistice pe măsură ce incendiile de vegetație continuă să facă ravagii în Franța și Spania

Aproape 4.000 de persoane au fost evacuate din zonele turistice de pe coasta atlantică a Franței, după ce revenirea vânturilor și a căldurii extreme a pus în pericol eforturile pompierilor de a ține sub control incendiile de vegetație care fac ravagii atât în Franța, cât și Spania, relatează The Guardian.

Ordinul de evacuare preventivă din Franța, care vizează campinguri, sate de vacanță și alte unități de cazare turistică din jurul stațiunii Lacanau, situată la vest de Bordeaux, a agravat situația de urgență provocată de incendii. Președintele Emmanuel Macron a descris-o drept „cea mai dificilă” situație cu care țara s-a confruntat de la Al Doilea Război Mondial încoace.

În timpul unei vizite pe care a efectuat-o marți la un centru de gestionare a crizei din Bordeaux, Macron a avertizat că „următoarele săptămâni vor fi dificile și trebuie să rezistăm”.

Încă o victimă a incendiului de vegetație din Almería

Între timp, în Spania, o femeie care fusese rănită într-un incendiu de vegetație izbucnit în această lună în provincia Almería din sudul țării a murit la spital, ridicând bilanțul victimelor acelui incendiu la 14.

Femeia, al cărei nume nu a fost făcut public, a decedat la Spitalul Universitar Virgen del Rocío din Sevilla, unde era tratată după ce suferise răni grave în incendiu.

În Franța, Rémi Lassoureille, comandant al pompierilor din departamentul Gironde, a fost citat de cotidianul Le Monde spunând că incendiul de acolo, care a distrus 42.000 de hectare de pădure, era „relativ sub control”, deși pompierii se temeau de o „posibilă reaprindere a incendiului pe flancul său nord-vestic, în direcția Lacanau”.

„De aceea am decis să evacuăm campingurile”, a declarat el.

♨️ Je pense qu'on ne se rend pas compte de la difficulté sur le terrain et de la vitesse d'un #incendie.



🔸Ici, on voit clairement les pompiers battre en retraite après une violente charge du feu dans leur direction : en quelques secondes, le feu peut parcourir plusieurs… pic.twitter.com/2pGLxIZB0x — Météovillages (@meteovillages) July 26, 2026

Alte incendii de mari proporții au fost aduse sub control în departamentul vecin Landes, unde mii de persoane evacuate au fost autorizate să se întoarcă acasă, precum și în masivul Écrins din Alpii Francezi. Totuși, incendiul din masivul Gros Bessillon, situat în departamentul Var din sud-estul Franței, nu fusese încă stins complet.

Peste 300.000 de persoane evacuate din cauza incendiilor de vegetație

Incendiile de vegetație din Franța, Spania și Italia au determinat evacuarea a aproximativ 330.000 de persoane în ultima săptămână. În același timp, Spania a intrat în al patrulea val intens de căldură al verii, încercând să țină sub control unele dintre cele mai grave incendii forestiere din istoria țării.

Prim-ministrul Pedro Sánchez a declarat că țara se confruntă cu „ore dificile, ore complicate” înaintea noului val de căldură, care este prognozat să înceapă miercuri. El a subliniat, de asemenea, urgența unei reacții ferme la criza climatică.

Ulterior, Sánchez a afirmat că autoritățile încep să „vadă lumina de la capătul tunelului în lupta împotriva incendiilor de vegetație”. Într-o rară veste bună, Ministerul de Interne al Spaniei a anunțat marți după-amiază ridicarea ordinelor de evacuare pentru 15 municipalități.

Un incendiu izbucnit în zona deluroasă din Ávila, la vest de Madrid, a devenit cel mai mare incendiu de vegetație înregistrat vreodată în Spania, mistuind 50.000 de hectare.

📹 Así ha quedado la zona de la carretera que une El Tiemblo con la Presa del Burguillo, el vídeo es de ayer (28/07) #Ávila #IFBurgohondo pic.twitter.com/63QAMjjk5k — MeteoÁvila (@Meteoavila2) July 29, 2026

Pompierul Javier García a declarat pentru Associated Press că, în cele două decenii de când protejează pădurile și comunitățile rurale, nu s-a confruntat niciodată cu o situație asemănătoare.

„Așa ceva nu are precedent”, a spus el, adăugând că intensitatea incendiului îi obligă pe pompieri să își schimbe fundamental tactica, acordând prioritate evacuărilor și protejării proprietăților din cauza pericolului reprezentat de fronturile de flăcări care se deplasează rapid și de incendiile atât de puternice încât nu pot fi abordate direct.

„Evoluția este alarmantă”, a concluzionat García.