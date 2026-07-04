Mii de protestatari ignoră interdicțiile poliției și încearcă să împiedice conferința anuală a AfD de la Erfurt

În ciuda interdicţiilor poliţiei, mii de germani au ieşit sâmbătă în stradă la Erfurt, oraşul din est unde partidul de extremă dreapta AfD (Alternativa pentru Germania) are programată timp de două zile conferinţa anuală, relatează Reuters şi DPA, citate de Agerpres.

Forţele de ordine au anunţat că demonstraţiile rămân interzise pe mai multe căi de acces din jurul clădirii unde se organizează conferinţa, după ce municipalitatea din Erfurt a făcut apel împotriva unei hotărâri judecătoreşti care ridicase restricţiile.

Prima decizie a fost luată de Curtea Administrativă din Weimar, sesizată de un politician local ecologist, iar apelul a fost declarat la Înalta Curte Administrativă din aceeaşi localitate. Autorităţile locale susţin că interdicţia este în continuare în vigoare până la judecarea apelului, despre care încă nu se ştie când este programată.

Potrivit celei de-a doua instanţe, prima hotărâre se referea doar la porţiunea de şosea dintre districtul Frienstedt din Erfurt şi aeroport.

Însă, înaintea încheierii bătăliei judiciare, la Erfurt au sosit peste 200 de autobuze cu protestatari, a comunicat poliţia. Mai mult de 1000 de oameni s-au adunat în Piaţa Gothaer, la vest de centrul oraşului, iar pe o şosea şi o autostradă s-au format blocaje.

O purtătoare de cuvânt a poliţiei a declarat că un birou al AfD din circumscripţie şi mai mulţi poliţişti au relatat despre atacuri cu materiale pirotehnice şi cu vopsea pe un bulevard de la sud de centru.

AfD a ajuns cel mai mare partid de opoziţie din Germania, după ce a obţinut la alegerile parlamentare de anul trecut cel mai bun rezultat obţinut de extrema dreaptă după cel de-al Doilea Război Mondial.