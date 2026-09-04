Milei anunță o înăsprire a poziției privind Insulele Falkland și simte „vântul favorabil” al revendicărilor sale

Președintele argentinian Javier Milei a invocat joi „vânt favorabil” pentru revendicarea istorică a Argentinei asupra insulelor Falkland (Malvine) și a anunțat înăsprirea sancțiunilor pentru proiectele petroliere din jurul arhipelagului, notează AFP, citat de Agerpres.

Într-o alocuțiune televizată, el a anunțat un viitor proiect de lege pentru ‘înăsprirea sancțiunilor și a pedepselor împotriva companiilor implicate în operațiuni neautorizate’ în jurul arhipelagului din Atlanticul de Sud, a cărui suveranitate este disputată între Buenos Aires și Londra.

Anunțul vine la câteva zile după ce președintele american Donald Trump, aliatul său ideologic, a declarat că nu exclude o ‘revizuire’ a poziției de neutralitate a SUA cu privire la insulele Falkland și în urma condamnării de către Argentina a unui proiect de exploatare petrolieră al unei companii britanice în largul arhipelagului.

Statele Unite, la fel ca majoritatea țărilor occidentale, recunosc până în prezent că Regatul Unit administrează de facto aceste insule, dar nu se pronunță asupra suveranității stricto sensu. Aceasta face obiectul unei rezoluții ONU care recunoaște din 1965 existența unei dispute și îndeamnă părțile să găsească o soluție pașnică.

‘Trec mereu în revistă toate pozițiile. Aceasta este una dintre multe altele’, a declarat luni președintele american, întrebat pe această temă, fără a oferi mai multe detalii.

Javier Milei s-a bucurat imediat de scurta declarație a omologului său american, vorbind despre ‘ceva foarte puternic legat de cauza cea mai importantă și mai sfântă pentru noi, argentinienii’.

Arhipelagul Falkland, situat la 600 de kilometri de coasta patagoniană a Argentinei, a fost scena unui război între Argentina și Regatul Unit în 1982, care, în 74 de zile, a făcut 649 de morți în rândul argentinienilor și 255 în rândul britanicilor.

Printr-o coincidență, marți, o asociație a veteranilor din Falkland și avocați pentru protecția mediului au intentat o acțiune în justiție în Argentina cu scopul de a bloca proiectul petrolier derulat de compania britanică Rockhopper și de cea israeliană Navitas în nordul arhipelagului.

Insulele Falkland, administrate de facto de Regatul Unit din 1833, bântuie politica și sufletul Argentinei, fiind deopotrivă un totem și un element de coeziune care depășește diviziunile politice. În Constituție, în manualele școlare, pe picturile murale, pe abțibildurile de pe autobuze sau chiar tatuat pe piele, sloganul ‘Malvinas Argentinas’ este omniprezent.