Miliardarul populist care a câștigat alegerile din Cehia, desemnat de președintele Petr Pavel să conducă negocierile pentru formarea guvernului

Președintele ceh Petr Pavel l-a desemnat luni pe Andrej Babis, liderul partidului populist ANO, care a câștigat alegerile parlamentare din această lună, să conducă negocierile pentru formarea noului guvern, într-o decizie care poate reprezenta următorul pas în revenirea la putere a fostului prim-ministru miliardar, scrie Reuters.

După alegerile din 3-4 octombrie, ANO a purtat negocieri cu partidul de dreapta eurosceptic Motorists și cu partidul de extremă-dreapta SPD, anti-UE și anti-NATO. Cele trei formațiuni dețin împreună 108 din cele 200 de locuri din camera inferioară a parlamentului.

Partidele finalizează o agendă guvernamentală comună care va conduce probabil la cheltuieli fiscale mai mari, mai puțin sprijin pentru apărarea Ucrainei împotriva Rusiei și o opoziție mai puternică față de politicile UE în materie de migrație și climă decât s-a întâmplat în cadrul guvernului de centru-dreapta al prim-ministrului Petr Fiala, care își încheie mandatul.

Pavel a anunțat că i-a încredințat lui Babis formarea unui guvern, având în vedere evoluția negocierilor dintre partide. El a afirmat că va vedea textul agendei guvernamentale planificate în a doua jumătate a acestei săptămâni.

Următorul pas pentru formarea guvernului

Solicitarea adresată lui Babis de a conduce oficial negocierile este un alt pas în procesul de transfer al puterii și are loc înainte ca Babis să poată fi numit prim-ministru desemnat.

Babis a transmis, într-un mesaj publicat pe X, că își propune să formeze un guvern până la jumătatea lunii decembrie. El a afirmat anterior că l-a informat pe președinte cu privire la anumite părți ale programului comun, inclusiv în ceea ce privește politica externă.

După finalizarea agendei comune guvernamentale, partidele trebuie să cadă de acord asupra numirilor ministeriale.

Reprezentanții ANO au declarat săptămâna trecută că ancorarea țării în UE și NATO este explicită și „de necontestat” în agenda de lucru. SPD a făcut campanie cerând o lege care să permită organizarea unui referendum pe aceste teme.

Președintele Petr Pavel, un fost oficial NATO care s-a concentrat pe aspectele de politică externă și securitate în cadrul discuțiilor guvernamentale, a îndemnat, de asemenea, partidele să mențină programul condus de Cehia și finanțat din fonduri străine pentru transferul de muniție de artilerie către Kiev, pe care Babis l-a calificat ca fiind prea scump și netransparent.

În Cehia, președintele numește prim-miniștrii și miniștrii. Parlamentul se reunește pe 3 noiembrie, după care alege un nou președinte al Camerei înainte de demisia actualului cabinet – acesta fiind momentul cel mai apropiat în care poate fi numit un nou prim-ministru.

Babis se confruntă, de asemenea, cu semne de întrebare ce privesc un conflict de interese în legătură cu imperiul său de afaceri din domeniul alimentar, agricol și chimic. Pavel a spus că Babis l-a asigurat că va aborda public această problemă înainte de orice posibilă numire.

Miliardarul este proprietarul unui conglomerat chimic și alimentar, iar împotriva lui au fost declanșate urmăriri penale pentru fraudă cu subvenții europene.