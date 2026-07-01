Miliardarul român Daniel Dines despre AI: „Nu știm nici cum va arăta cariera copiilor noștri”. „Toată lumea simte un fel de anxietate, inclusiv eu”

Miliardarul român Daniel Dines, fondatorul companiei de inteligență artificială și automatizări software UiPath, recunoaște că resimte o anumită anxietate când vine vorba de AI și că este incertă cariera următoarelor generații de lucrători, dar consideră că oamenii au calități de neînlocuit, care trebuie cultivate.

Citiți mai departe pe StartupCafe.ro.