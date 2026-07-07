Milionarul care a cheltuit enorm pentru a evita îmbătrânirea suferă de o boală gravă

Antreprenorul american Bryan Johnson, un promotor al „prelungirii vieții” care își documentează constant eforturile de a-și reduce vârsta biologică, spune că suferă de gastrită atrofică autoimună (AIG), o boală incurabilă pe care a descoperit că o are abia în luna mai, relatează Gizmodo.

Johnson a scris într-un mesaj pe care l-a publicat pe rețeaua de socializare „X” că nu știe de cât timp suferă în mod real de AIG, afecțiune care provoacă deficit de vitamina B12 și de fier, ducând la anemie. Cu toate acestea, el a promis că va lucra la „abordări experimentale” pentru a găsi un tratament și i-a îndemnat pe toți cei care cercetează această boală să ia legătura cu el.

Johnson, în vârstă de 48 de ani, a pus apariția bolii pe seama alimentației nesănătoase din tinerețe, dar și a stresului asociat cu rolul de tată.

„În copilărie, mâncam cereale pline de zahăr, beam băuturi carbogazoase îndulcite și devoram mâncare de tip fast-food. Am avut câțiva ani sănătoși la începutul decadei de 20 de ani, dar apoi am devenit tatăl a trei copii și am început să construiesc o afacere”, a scris Johnson.

„Încercând să fac față acelui stres și ritm epuizant de muncă, mi-am neglijat sănătatea și am luat în greutate 18 kilograme. În doar câțiva ani am ajuns să sufăr de o depresie profundă și cronică. Undeva, în acea perioadă, organismul meu a început să dezvolte un proces autoimun care mi-a afectat mai întâi tiroida, iar apoi mucoasa stomacului”, a continuat Johnson.

Antreprenorul a fost subiectul unui documentar Netflix

Johnson ia zeci de pastile pe zi și a fost protagonistul documentarului Netflix din 2024 „Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever” (Nu muri: omul care vrea să trăiască veșnic). El a fondat compania Braintree, care a cumpărat aplicația de plăți Venmo în 2012. Ulterior, Johnson a vândut Braintree către PayPal pentru 800 de milioane de dolari.

Johnson deține o companie numită Blueprint, care comercializează o gamă variată de produse despre care susține că pot contribui la prelungirea vieții, de la suplimente alimentare până la ulei de măsline extravirgin.

El a cheltuit milioane de dolari în încercarea de a trăi pentru totdeauna, iar obsesia sa a fost relatată de ziare și televiziuni din întreaga lume. Antreprenorul tech pare convins că noul său diagnostic îi confirmă pe deplin viziunea asupra lumii.

„Merită menționat că mulți dintre voi mă ironizați și mă îndemnați să «trăiesc viața» și să adopt comportamente autodistructive precum o «persoană normală». Nu mă deranjează glumele. În același timp, dacă nu aș fi avut grijă de sănătatea mea în ultimii cinci ani, situația mea ar fi putut fi extrem de gravă”, a scris Johnson.

Excentricitățile milionarului au fost adesea criticate pe rețelele de socializare

Site-ul specializat în tehnologie Gizmodo amintește că glumele la adresa lui Johnson iau multe forme pe internet, însă unele dintre cele mai ridiculizate mesaje publicate de acesta au fost cele în care vorbea despre monitorizarea erecțiilor fiului său de 19 ani pentru a le compara cu ale sale. De asemenea, el a ales să scrie despre acest subiect într-un mod destul de bizar, afirmând: „creșteți-vă copiii astfel încât să stea drepți, să fie fermi și să fie verticali”.

Johnson a cheltuit de asemenea milioane de dolari pe transfuzii de sânge primite de la fiul său, o practică asociată cu riscuri precum boala grefă-contra-gazdă.

Însă el afirmă că este hotărât să inverseze procesul de îmbătrânire și este dispus să facă aproape orice pentru a reuși acest lucru. De asemenea, este optimist în multe privințe, așa cum reiese și din mesajul său despre diagnostic. El crede cu tărie că orice problemă poate fi rezolvată dacă dispui de suficientă tehnologie și bani.

„În era inteligenței artificiale, a multiomicii și a ADN-ului, proteinelor și celulelor create la comandă, nicio afecțiune nu ar trebui considerată incurabilă doar pentru că nimeni nu a încercat încă să o vindece folosind instrumentele tehnologice de care dispunem astăzi”, a scris Johnson.