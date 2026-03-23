Ministerul Energiei a publicat proiectul privind măsurile la pompă / Ce amenzi riscă firmele care fac speculă cu carburanți

Ministerul Energiei a publicat în transparență publică proiectul de OUG privind măsurile anunțate de Guvern pentru „protejarea economiei și populației pe durata situației de criză” pe piața carburanților.

Potrivit notei de fundamentare, proiectul stabilește:

declararea situației de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere;

exportul produselor petroliere (benzină și motorină) se poate realiza doar cu acordul ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerul de resort;

se limitează adaosul comercial practic de operatorii economici care produc, importă, distribuie și / sau comercializează benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora este limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni calendaristice. Măsura are în vederea evitării unui comportament inadecvat al operatorilor economici şi stoparea unor posibile tendințe de speculă pentru a prevenii creșteri nejustificate a prețurilor la aceste produse.

se instituie măsuri de prevenire a vânzării de produse petroliere la un preț care depășește valorile preţurilor maximale;

se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținut de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție.

Inițiatorii proiectului susțin că „evenimentele din Orientul Mijlociu au avut repercusiuni majore asupra pieței petroliere globale, în special în ceea ce privește cotațiile internaționale ale țițeiului și a motorinei, care s-au majorat până în prezent cu cel puțin 25-50% față de începutul lunii februarie 2026, iar creșterea cotațiilor pune presiuni majore pe piața petrolieră din România, care depinde de importuri de țiței în proporție de cca 75%”.

Ordonanța prevede că aplicarea unor adaosuri comerciale peste cele prevăzute constituie acțiune speculativă și va fi sancționată cu amendă între 5% și 10% din cifra de afaceri sau, pentru firmele nou-înființate, cu amendă între 100.000 și 1.000.000 de lei.

Guvernul intervine din nou pe piața gazelor

De asemenea, proiectul de OUG pus în dezbatere publică prevede și măsuri în sectorul gazelor naturale, precizând că autoritățile vor putea monitoriza și recalcula stocurile minime de gaze naturale pentru perioada sezonului rece, asigurând consumatorii casnici și activitățile economice cu cantitățile necesare de energie.

Aceasta deoarece legislația prin care liberalizarea pieței gazelor a fost amânată până la 31 martie 2026 este ambiguă și putea duce la dezechilibre în piață.

Astfel, noua ordonanță permite:

eliminarea ambiguităților juridice și a riscului de interpretare neunitară;

asigurarea delimitării corecte a atribuțiilor instituțiilor publice;

evitarea unor disfuncționalități în implementarea mecanismului de alocare a gazelor naturale;

prevenirea apariției unor dezechilibre între participanții la piață;

reducerea riscului de litigii generate de aplicarea neclară a prevederilor legale.

Legislația aprobată de Guvern privind amânarea liberalizării pieței gazelor era ambiguă și putea duce la scumpiri pentru populație, potrivit publicației e-nergia.ro.