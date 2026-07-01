Ministerul Mediului, recomandări pentru cetățeni. „Avertizările pentru următoarele zile indică un cumul de fenomene meteo periculoase”

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a convocat miercuri o ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), condusă de secretarul de stat Raul Pop, în contextul avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

Conform unui comunicat, în cadrul ședinței au fost analizate prognozele și avertizările emise pentru perioada 1-3 iulie, precum și măsurile de răspuns necesare.

ANM, notează Ministerul Mediului, a avertizat că „România se va confrunta cu un episod de vreme severă caracterizat atât prin temperaturi foarte ridicate și disconfort termic accentuat, cât și prin fenomene de instabilitate atmosferică puternică”.

„Avertizările emise pentru următoarele zile indică un cumul de fenomene meteorologice periculoase, de la temperaturi extreme la vijelii puternice și ploi torențiale. La nivelul Ministerului Mediului am activat toate mecanismele de monitorizare și coordonare pentru ca instituțiile din subordine să poată interveni rapid, acolo unde situația o va impune”, a declarat Raul Pop.

Recomandări pentru cetățeni

Secretarul de stat a făcut și o serie de recomandări pentru cetățeni.

„Le recomandăm cetățenilor să trateze cu maximă seriozitate avertizările oficiale și să evite expunerea inutilă la riscuri, mai ales în zonele pentru care sunt emise avertizări. Recomandăm atenție dacă sunteți cu cortul sau rulota în vacanță deoarece, atunci când sunt alerte de vreme rea sau inundații, cursurile de apă pot crește foarte rapid”, a mai declarat el.

Totodată, Ministerul Mediului îi îndeamnă pe cetățeni „să urmărească permanent avertizările oficiale emise de ANM și INHGA, să evite deplasările în timpul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase și să respecte recomandările autorităților pentru prevenirea situațiilor de risc”.

Avertizările în vigoare în următoarele zile

Astăzi, 1 iulie, Dobrogea, estul Munteniei, Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și Moldova sunt vizate de avertizări de cod galben și cod portocaliu pentru val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate și caniculă. În unele zone, temperaturile maxime vor ajunge până la 37°C, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, a precizat Ministerul Mediului.

„În același timp, în intervalul 1 iulie, ora 10:00 – 2 iulie, ora 10:00, sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, izolat de peste 80 km/h, precum și grindină”, mai scrie în comunicat.

Din 1 iulie, de la ora 15, și până în 2 iulie, la ora 6, sunt sub cod portocaliu Banatul, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și zone montane din Carpații Occidentali și Meridionali, unde sunt prognozate vijelii puternice cu rafale de 70-90 km/h, izolat de peste 100 km/h, ploi torențiale și grindină de dimensiuni medii și mari.

Joi, 2 iulie, vor fi în vigoare noi avertizări de cod galben privind persistența valului de căldură în Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, precum și o avertizare de instabilitate atmosferică, care va afecta întreg teritoriul țării până în dimineața zilei de 3 iulie.

Între 1 iulie, ora 12, și 2 iulie, ora 12, este în vigoare și o avertizare hidrologică.

Fenomenele vizate sunt scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Dunăre – afluenții mici aferenți sectorului amonte confluență cu râul Desnățui, Desnățui, Jiu, Olt, Călmățui, Vedea, Argeș, Ialomița și Buzău.

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