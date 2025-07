Ministra de Externe anunță o posibilă întâlnire între Nicuşor Dan şi Donald Trump: Merg în septembrie în SUA, pentru pregătiri

Ministra Afacerilor Externe Oana Ţoiu a anunțat sâmbătă seara, la Antena 3, că va pleca în luna septembrie în SUA, cea mai importantă misiune fiind legată de o posibilă întâlnire pe care președintele Nicuşor Dan o va avea cu Donald Trump.

Întrebată cum poate România să consolideze relaţia cu SUA, Oana Ţoiu a mărturisit că a avut mai multe discuţii cu secretarul de stat american Marco Rubio la summitul NATO de la Haga.

În plus, a mai spus aceasta, în septembrie, va merge personal la Washington ca să pună la punct prima întâlnire dintre liderul de la Casa Albă şi preşedintele Nicuşor Dan.

„Cu Marco Rubio am avut aceste discuţii în cadrul Summitului de la Haga (…), am stabilit că această vizită va avea loc. Nu am stabilit final calendarul ei, însă, vom reveni cu datele finale în momentul în care vor fi bătute în cuie (…). Eu ajung în Statele Unite în septembrie – în New York şi Washington, inclusiv cu miza de a pregăti întâlnirea bilaterală dintre Donald Trump şi Nicuşor Dan. (…). Sunt încă în lucru aceste discuţii”, a declarat Oana Ţoiu.

Nicușor Dan și Donald Trump s-au întâlnit față în față și au schimbat câteva cuvinte pe 25 iunie, la reuniunea șefilor de stat și de guvern din NATO de la Haga.